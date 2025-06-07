تكنولوجيا: مصدر داخلي: تسريحات مايكروسوفت القادمة قد تؤثر على وظائف قسم الألعاب Xbox

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يخشى العاملون في قسم Microsoft Gaming من فقدان وظائفهم، حيث كشف مصدر داخلي أن تسريحات مايكروسوفت قد تستهدف علامة Xbox قريبًا. قد تنجم هذه التغييرات عن تراجع تركيز الشركة على الأجهزة الإلكترونية. أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا عن تسريح 305 موظفين بعد تقليص حوالي 6000 وظيفة في مايو، دون الكشف عما إذا كانت هذه التغييرات شملت قسم ألعاب Xbox. ومع ذلك، يعتقد توم وارن من The Verge الآن أن تسريحات إضافية ستؤثر على مجتمع الألعاب، حيث ستتركز إعادة الهيكلة على البرمجيات بدلاً من تطوير جهاز Xbox جديد.

في مقاله، يصف وارن كيف تتدهور معنويات الموظفين تدريجيًا، مع تزايد القلق بسبب عدم اليقين بشأن موعد التسريحات القادمة. يتساءل العاملون عن الخطط طويلة الأمد للشركة وتأثيرها المحتمل عليهم. علم وارن أن أخبارًا غير سارة قد تُعلن بحلول نهاية يونيو. وعلى عكس جهود التقليص الأخيرة، قد يواجه قسم Microsoft Gaming اضطرابات كبيرة.

لم يكن قسم ألعاب Xbox بمنأى عن التسريحات، لكن معظمها حدث في 2024 بعد اندماج Activision Blizzard. في يناير 2024، أعلن فيل سبنسر أن الشركة ستُسرح حوالي 1900 موظف من فريق يضم نحو 22000 عامل، بما في ذلك نائب رئيس الألعاب مايك يبارا، الذي كان مع الشركة منذ 2009.

مع تحول أولويات Xbox، لن يكون مفاجئًا أن يفقد المزيد من العاملين وظائفهم. تراجعت مبيعات الأجهزة بينما تركز مايكروسوفت على النشر عبر المنصات المختلفة، حيث أصبحت ألعاب الطرف الأول متاحة حتى على PS5 من سوني. في الوقت نفسه، وفي مواجهة تهديد SteamOS، تسعى مايكروسوفت لتحسين أجهزة Windows للألعاب. قد تُطلق Asus قريبًا جهاز كمبيوتر محمول بثيمة Xbox مشابهًا لـ ROG Ally.

وفقًا لـ جيز كوردن من Windows Central، فإن خطط مايكروسوفت لجهاز Xbox جديد في حالة تغيير، لكن خليفة Series X لا يزال قيد التطوير لإطلاق محتمل في 2027. لم تتخل الشركة تمامًا عن الأجهزة، حيث تُشير الشائعات إلى تطوير ثلاث وحدات تحكم. ومع ذلك، قد تفسر الأولويات المتغيرة لـ Microsoft Gaming توقعات توم وارن بالتسريحات. من غير المرجح الإعلان عن أي أخبار سلبية تخص Microsoft Gaming قبل معرض Xbox Games Showcase في 8 يونيو.

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