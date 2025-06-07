تكنولوجيا: ساعة Casio G-Shock GBA-950 متاحة الآن في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Casio ساعات G-Shock GBA-950-1A (أسود)، GBA-950-2A (أرجواني)، وGBA-950-7A (رمادي) في العديد من الدول الأوروبية. تُعد هذه الساعة الجديدة تطويرًا لطراز GBA-900 بتصميم مُحدث، وتوفر ميزات مخصصة للعدائين مثل GPS متصل، بالإضافة إلى دعم التوقيت المزدوج.

تتوفر ساعة Casio G-Shock GBA-950 الآن في أوروبا، حيث أُكد إطلاقها في عدة دول خلال مايو 2025، كما صدرت مؤخرًا في اليابان. يُباع كل طراز بسعر 149 يورو عبر متجر Casio الإلكتروني في دول مثل هولندا وإسبانيا وألمانيا.

تستند GBA-950 إلى ساعات GBA-900 التي أُطلقت عالميًا في 2021، لكنها تأتي بتصميم أكثر إحكامًا. تبلغ أبعادها 48.5 × 43.9 × 16 ملم (حوالي 1.9 × 1.7 × 0.6 بوصة) وتزن 53 غرامًا (حوالي 0.12 رطل)، مقارنة بـ GBA-900 التي تبلغ أبعادها 51.3 × 48.9 × 16.6 ملم (2.0 × 1.9 × 0.7 بوصة) وتزن 61 غرامًا (حوالي 0.13 رطل). يتكون الإطار والسوار من قطعة واحدة، مما يوفر ملاءمة أكثر راحة وفقًا لـ Casio.

تُعتبر G-Shock GBA-950 مثالية للعدائين، حيث تتيح تتبع السرعة والمسافة. بفضل اتصال Bluetooth، يمكن للساعة استخدام GPS الهاتف الذكي لقياسات مسافة أكثر دقة، مع إمكانية عرض سجل البيانات عبر تطبيق Casio Watches. كما يمكن مشاركة البيانات مع Strava، وتدعم الساعة ميزة Auto Lap. إضافة إلى ذلك، توفر دعمًا للتوقيت المزدوج، مع ساعة توقيت، مؤقت تنازلي، وخمسة منبهات يومية. تتضمن عناصر Neobrite وإضاءة خلفية LED لتحسين رؤية الشاشة في الإضاءة المنخفضة. الساعة مقاومة للماء حتى عمق 200 متر، ومن المتوقع أن تعمل لمدة عامين ببطارية CR2025.

مع العلم أن ساعات Casio G-Shock GBA-950 لم تصل بعد إلى المملكة المتحدة. وتشير تقارير من G-Central إلى أن هذه المنتجات ستصدر قريبًا في الولايات المتحدة بسعر مبدئي مقترح 150 دولارًا.

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