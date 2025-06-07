شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تحديثا لسماعات إيربودز تسمح التحكم بكاميرا آيفون وأيباد والان مع تفاصيل الخبر

تُجهّز آبل تحديثًا كبيرًا لسماعات AirPods لمؤتمر المطورين العالمي الأسبوع المقبل ، وأفاد تقرير من موقع 9to5Mac أن الشركة تعمل على ميزة جديدة تُتيح لك التحكم بكاميرا هاتف iPhone أو iPad باستخدام سماعات AirPods ، وبحسب التقارير، ستتيح لك هذه الميزة التقاط صورة بالنقر على ساق سماعات AirPods.

كما ذكر موقع 9to5Mac ، تخطط Apple أيضًا لميزة جديدة تكتشف وقت نومك أثناء ارتداء سماعات AirPods، وتُوقف تلقائيًا ما تستمع إليه، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا سيتطلب ساعة Apple Watch للعمل، نظرًا لأن الساعة قادرة بالفعل على تتبع نومك، وفقًا لموقع 9to5Mac



قد تُطلق آبل أيضًا إيماءة رأس جديدة تُوسّع نطاق ضبط مستوى الصوت المُتاح باستخدام ميزة Conversation Awareness ، وهي ميزة مُخصصة لسماعات AirPods تُخفّض مستوى الصوت أثناء التحدث. وقد يُضاف أيضًا وضع ميكروفون جديد "بجودة الاستوديو" لسماعات AirPods، والذي قد يُشبه ميزة مُزج الصوت في iPhone 16 التي تُزيل ضوضاء الخلفية من الفيديوهات.

وأخيرًا، أفاد موقع 9to5Mac أن آبل تسعى لتسهيل عملية توصيل سماعات AirPods الخاصة بالطلاب بأجهزة iPad المشتركة من خلال تبسيط العملية، ولن نضطر للانتظار طويلًا لنرى مدى صحة أي من هذه الشائعات، مع انطلاق مؤتمر WWDC 2025 في 9 يونيو .