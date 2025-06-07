تكنولوجيا: تأكيد إصدار محتوى إضافي جديد لـ Cyberpunk 2077 مع تحديث 2.3 في 26 يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستحصل لعبة Cyberpunk 2077 على محتوى إضافي جديد (DLC)، لكن التفاصيل حول طبيعته لا تزال غير واضحة. سيشارك فريق CD Projekt RED المزيد من المعلومات حول التصحيح القادم مع اقتراب نهاية يونيو، حيث سيصدر التصحيح 2.3 في 26 يونيو 2025. بعد تسريبات حديثة حول محتوى إضافي لـ Cyberpunk 2077، أكدت CD Projekt RED أن هناك المزيد في الطريق على شكل تصحيح ومحتوى جديد. تلقت اللعبة توسعة Phantom Liberty في سبتمبر 2023، وكان يُعتقد أنها ستكون آخر تحديث للمحتوى، لكن يبدو أن هذا لم يعد صحيحًا.

خلال بث REDstreams الأخير، حيث ناقش فريق CD Projekt RED نسخة Nintendo Switch 2 من Cyberpunk 2077، تحدثت مديرة المجتمع الرئيسية أليسيا كوزيرا عن رغبة المعجبين في معرفة المزيد عن محتوى إضافي جديد. وردت قائلة: “يمكنني أن أخبركم الآن أننا نخطط لتصحيح آخر للعبة، التصحيح الأخير لم يكن الأخير”، مضيفة أن التصحيح 2.3 سيصدر في 26 يونيو. سيجتمع الفريق مجددًا بنهاية يونيو لمناقشة تفاصيل ما سيتضمنه التصحيح.

كما شارك مدير المجتمع العالمي في CD Projekt RED، مارسين موموت، منشورًا على X يؤكد الخبر، مرفقًا صورة للشخصية الرئيسية V مع عبارة “لدي المزيد لأقدمه”.

يأتي هذا التحديث من الاستوديو بعد وقت قصير من ظهور تسريبات حول توسعة جديدة. تم رصد منشور على LinkedIn من كاتب في استوديو Virtuos، الذي ذكر أنه يعمل على “محتوى إضافي لـ Cyberpunk 2077” منذ أبريل 2025. Virtuos هو الاستوديو الذي طور التحديث 2.2 لـ Cyberpunk 2077. ألمحت وصف المشروع إلى محتوى إضافي جديد للعبة. علاوة على ذلك، في 27 مارس 2025، شارك الحساب الرسمي لـ Cyberpunk 2077 على X منشورًا جاء فيه: “لا تقلقوا بشأن تحذير البيانات المشفرة، إنها مجرد خلل في النظام! أم أنها ليست كذلك؟” مرفقًا بفيديو يُظهر ستة أحرف غامضة.

صدر التحديث 2.2 في 10 ديسمبر 2024، وجلب العديد من التحسينات والميزات الجديدة لـ Cyberpunk 2077. أما التصحيح 2.21 في يناير 2025، فقد أضاف دعم DLSS 4 على الحواسيب الشخصية مع عدة إصلاحات، وكان التصحيح الأخير حتى الآن. من المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التصحيح 2.3 مع اقتراب موعد الإصدار في 26 يونيو.

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