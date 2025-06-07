شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز مشى يساعد المصابين وكبار السن على المشى مجددا بتقنية انعدام الجاذبية والان مع تفاصيل الخبر

قدمت شركة متخصصة فى المعدات الرياضية بكاليفورنيا، تقنية جهاز المشى المضاد للجاذبية، حيث تُخطط الشركة لطرحه للجمهور على نطاق أوسع، مانحة الأمل والقدرة على الحركة للأفراد الذين يُعانون من الإصابات، والألم المزمن، وصعوبة الحركة، وتعود جذور هذا الابتكار إلى عام 1990، عندما عمل الدكتور روبرت والين، والد شون، مؤسس الشركة على تصميم الكرسى المضاد للجاذبية لاستكشاف طرق للحفاظ على صحة رواد الفضاء خلال رحلات الفضاء الطويلة.

قال والين: "أدركتُ أنه إذا شدّتُ جهازا تفريغيا كاملا حول الجزء السفلى من الجسم، فسيُنتج قوة تُعادل حوالى 7 أوزان للجسم عند الخصر، لذا يُمكن بسهولة تطوير قوة وزن جسم واحد.. هذا الجهاز يُمكن أن يُجدى نفعا بالفعل"، وفقا لموقع interesting engineering.

فى عام 2005، شارك شون والين فى تأسيس شركة AlterG 2005، الشركة التى سوّقت هذا المفهوم، واستخدمت أجهزة المشى المضادة للجاذبية هذه ضغط الهواء لتقليل وزن المستخدم الفعلى أثناء التمرين.

أثبتت هذه التقنية فائدتها، خاصة للمصابين أو المصابين بالسكتة الدماغية أو التهاب المفاصل، حيث سمحت لهم بالمشى أو الجرى بألم وإجهاد أقل، وكانت أجهزة AlterG باهظة الثمن فى ذلك الوقت، تستهدف فقط الفرق الرياضية ومراكز إعادة التأهيل المتطورة، لكن الآن يهدف المؤسسون إلى جعلها متاحة للجميع.



جهاز المشي

قال توم ألين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لشركة Boost: "كنا نعلم أنه بإمكاننا تحسين الأجهزة بطرق مختلفة، ولكن فى النهاية، الأمر يتعلق بالسعر.. يمكننا صنع أجهزة يمكن للفرق الرياضية المحترفة شراؤها، ولكن هل يمكننا صنع أجهزة تُستخدم فى المنازل أو فى دور رعاية المسنين، ويمكن أن تكون ناجحة أيضا؟".

أحدث طراز من Boost، Boost 2، كان نقطة تحول منذ إطلاقه عام 2022، فهو أكثر كفاءة فى استخدام الطاقة، ويضبط نفسه تلقائيا ليناسب طول المستخدم، مما يُغنى عن التعديلات اليدوية المُرهقة، وأضاف ألين: "هذه الأجهزة أيضا أكثر متانة، وإذا واجهت أى مشكلة، فسيكون إصلاحها أسهل بكثير وأقل تكلفة، مما يُقلل التكلفة الإجمالية للجميع".

ويدمج Boost 2 تدريب تقييد تدفق الدم، مما يُساعد المستخدمين على بناء القوة عن طريق الحد من تدفق الدم إلى العضلات أثناء التمارين منخفضة الشدة، وباعت الشركة 600 وحدة حتى الآن، ويتزايد الطلب عليها للأغراض الشخصية والمهنية.