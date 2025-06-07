شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول روبوت فى العالم مُصمم للفنادق.. ينظف ويخزن ويقدم خدماته للنزلاء "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة تقنية صينية عن روبوت تنظيف بشرى مُصمم خصيصا لقطاع الضيافة، وقد يُحدث نقلة نوعية فى كيفية إدارة الفنادق لأكثر مهامها تطلبا للجهد، حيث صُمم Zerith H1 خصيصا لفنادق الضيافة، وهو يُعالج كل شيء من تنظيف الدُشّات والمراحيض والمغاسل إلى تنظيف الغرف بالمكنسة الكهربائية وإعادة ملء المرافق، مُقدّما حلا مُبتكرا مُدعّما بالذكاء الاصطناعى فى قطاع يُعانى من نقص فى الموظفين وارتفاع فى تكاليف التشغيل.

يعمل H1 على عجلات عالمية مرنة بجسم قابل لتعديل الارتفاع، ويجمع بين المرونة والدقة، ويتحرك بسلاسة عبر ممرات الفنادق الضيقة ويتكيف مع مختلف تصميمات الغرف، بحسب ما ذكر موقع interesting engineering.



الروبوت

فى مقطع فيديو نشرته الشركة مؤخرا، يُمكن رؤية الروبوت وهو ينزلق تلقائيا عبر الغرفة، وينظف الأرضية بالمكنسة الكهربائية قبل أن يرمى النفايات بدقة فى سلة المهملات دون الحاجة إلى أى مساعدة بشرية.

فى حين أثارت سيارة أوبتيموس من تيسلا ضجة كبيرة لإدارة الأعمال المنزلية، يُركز ZERITH H1 على الضيافة التجارية، وهو مجال مختلف تماما، وتشكل الفنادق تحديات فريدة، بما فى ذلك المساحات المزدحمة، والتى غالبا ما تكون فوضوية، والبيئات متعددة الأسطح، والحاجة إلى مهام دقيقة ومتكررة تُنجز بمستوى عال، ويقول مُطورو H1 إن الروبوت صُمم لتلبية هذه المتطلبات بشكل مباشر.

ما يُميز Zerith H1 هو قدرته على العمل على مستويات رأسية متعددة، هذا يعنى أنه يُمكنه الانحناء لالتقاط الأشياء من الأرض، ووضع مستلزمات النظافة على طاولة الزينة، وحتى تنظيم الأحذية على رف الأحذية، مع تجنب الاصطدام بالأثاث أو الضيوف.

عجلاته العالمية المرنة، وبنيته المدمجة، ونظام رسم الخرائط المكانية الذكى يمنحه قدرة على المناورة تفتقر إليها الروبوتات الشبيهة بالبشر الأخرى، لكن طموحات الشركة لا تقتصر على التنظيف فحسب، بل تتصور الشركة إصداراتٍ أخرى تعمل فيها روبوتات H1 كمساعدين متعددى الوظائف عند الطلب، فإذا طلب نزيل منشفة عبر تطبيق الفندق، فيصل H1 فورا إلى الباب لتوصيلها، أو سيناريو يقوم فيه الروبوت تلقائيا بتجديد الغرفة بمجرد اكتشافه مغادرة النزيل، وأعلنت الشركة أنها تعمل على جعل هذه التجارب فائقة الكفاءة والودية للضيوف حقيقة واقعة فى المستقبل.

لا تطرح الشركة الروبوت كبديلٍ للموظفين، بل كمُكمّلٍ لهم - مساعدٍ موثوقٍ به دائما قادرٍ على تنفيذ المهام المملة والمُرهقة التى تستنزف وقت وطاقة عمال الفندق.