شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. واتساب يختبر أداة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء روبوتات دردشة والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة جديدة تعكس مساعي ميتا لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقاتها، بدأت واتساب في اختبار ميزة تتيح للمستخدمين إنشاء روبوتات دردشة ذكية خاصة بهم، دون الحاجة لأي خبرة تقنية أو معرفة بالبرمجة.

وبحسب موقع WaBetaInfo، ظهرت الميزة الجديدة بالفعل لدى مجموعة محدودة من مستخدمي النسخة التجريبية للتطبيق على نظامي أندرويد وiOS، حيث أضيف تبويب جديد تحت اسم "AI Studio" يعرض للمستخدمين كافة الروبوتات التي قاموا بإنشائها مسبقًا.

وتعتمد واتساب في هذه الميزة على خطوات بسيطة تتيح للمستخدم تقديم مدخلات معينة ليقوم التطبيق بعدها بتوليد روبوت دردشة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ووفقًا للبيانات المعروضة في الواجهة، ستقوم ميتا باستخدام تفاعلات المستخدمين مع هذه الروبوتات لتحسين أنظمتها، كما ستعتمد على سلوك الاستخدام لعرض نماذج روبوتات مناسبة لكل مستخدم.

وتهدف واتساب إلى جعل خاصية "AI Studio" متاحة لجميع المستخدمين، مع التأكيد على أن الأمر لا يتطلب أي معرفة تقنية لإنشاء روبوت دردشة ذكي.

ويذكر أن ميتا كانت قد أطلقت سابقًا ميزة "Meta AI" داخل واتساب، والتي تتيح توليد الصور أو وصفات الطبخ بناءً على الأوامر النصية، ومن المتوقع أن تتوسع قدرات الذكاء الاصطناعي مستقبلًا لتشمل تحليل الصور والفيديوهات، على غرار ما توفره تقنيات مثل "Gemini Live".

إلى جانب ذلك، تعمل واتساب حاليًا على إتاحة إمكانية استخدام أسماء مستخدمين بدلًا من أرقام الهواتف، ما قد يعزز الخصوصية عند التواصل مع الغرباء، كما أصبح التطبيق متاحًا رسميًا على أجهزة آيباد بعد طول انتظار.