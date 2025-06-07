شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العيدية الرقمية: من النقود الورقية إلى التحويلات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما ارتبطت العيدية فى الذاكرة الجمعية بمشهد الأطفال وهم يتسلمون النقود الورقية من الكبار خلال أيام العيد، فى طقس اجتماعى يعكس البهجة والتواصل، لكن مع تطور التقنيات المالية وانتشار المعاملات الرقمية، تغير مفهوم العيدية بشكل جذرى، لتتحول من الأوراق النقدية إلى تحويلات فورية عبر المحافظ الإلكترونية والتطبيقات الذكية.

من العطاء اليدوى إلى الضغطة الرقمية

شهدت السنوات الأخيرة طفرة فى اعتماد تقنيات الدفع الرقمية، خاصة فى المناسبات الاجتماعية مثل الأعياد، إذ أصبح بإمكان الأهل إرسال العيدية لأطفالهم وأقاربهم من خلال تطبيقات التحويل المالى أو المحافظ الإلكترونية، دون الحاجة لتداول النقود الورقية. ويأتى هذا التحول مدفوعًا بعوامل عدة، أبرزها سهولة الاستخدام، وسرعة الإرسال، وزيادة الوعى بالأمان المالي.

محافظ إلكترونية.. وأطفال أكثر ذكاءً

تقدم العديد من المحافظ الرقمية اليوم خصائص مخصصة للأطفال واليافعين، مثل تخصيص مبلغ معين للعيدية، وتقييد نوع المشتريات، أو تقديم إشعارات فورية لولى الأمر عند استخدام الرصيد، كما تُعد هذه الوسائل فرصة لغرس ثقافة الادخار المبكر وإدارة المصروف، مما يمنح العيدية الرقمية بعدًا تربويًا إلى جانب كونها هدية تقليدية.

تحويلات فورية.. بلا تعامل نقدي

من خلال تطبيقات الدفع الفورى، يمكن إرسال العيدية برسالة نصية أو رمز QR، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكترونى أو حتى الروابط القصيرة، ولا تتطلب العملية سوى بضع ثوانٍ، مما جعلها الخيار الأول لدى كثيرين، خاصة فى ظل ظروف السفر أو التباعد الجغرافي.

العيدية بتوقيع شخصي

بعض التطبيقات أصبحت تتيح تخصيص العيدية برسالة معايدة شخصية أو بطاقة رقمية ملونة، ما يُضفى لمسة إنسانية على الهدية الرقمية، ويُبقى على روح العيد رغم غياب اللمسة المادية، ويمكن للمُرسل اختيار تصميم البطاقة وصوت التهنئة وحتى وقت إرسال العيدية لتصل فى لحظة محددة.

أمان أعلى.. ومخاطر أقل

التحول من العيدية النقدية إلى الرقمية ساهم أيضًا فى تقليل فقدان النقود أو سرقتها، كما قلل من تداول العملة الورقية فى التجمعات، وتوفر المنصات الرقمية مستويات عالية من التشفير والحماية، ما يجعلها أكثر أمانًا للأهل والأطفال على حد سواء.

هل انتهى عهد العيدية الورقية؟

رغم الانتشار الواسع للعِيدية الرقمية، لا تزال النقود الورقية تحتفظ بمكانة وجدانية لدى الكثيرين، خاصة فى البيئات الريفية أو بين الأجيال الأكبر سنًا، لكن الاتجاه العام يشير إلى أن المستقبل يحمل المزيد من التوسع فى استخدام العيدية الذكية، مع ظهور منصات جديدة تجمع بين الطابع التقليدى والرقمى فى أن واحد.

التقنية تعيد تعريف العادات

العيدية مثال واضح على كيف يمكن للتكنولوجيا أن تُعيد تشكيل العادات الاجتماعية دون أن تلغى جوهرها، فالمغزى من العيدية ما زال قائمًا: إدخال الفرح على القلوب، ولكن بأسلوب يتماشى مع روح العصر.