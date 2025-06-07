شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكارات ذكية لخدمة الحجاج فى 1446هـ: موسم الحج يدخل عصر التقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم الحج 1446هـ نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، مدفوعة بثورة تكنولوجية غير مسبوقة، إذ باتت الابتكارات الذكية عنصرًا أساسيًا فى تسهيل أداء المناسك، وتحقيق أعلى درجات الأمان والتنظيم، وسط استخدام واسع للتطبيقات الرقمية، والذكاء الاصطناعى، والأنظمة المؤتمتة.

الذكاء الاصطناعى يوجّه الحشود ويمنع الازدحام

أُدخلت أنظمة متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعى لتحليل حركة الحشود فى المواقع المقدسة، والتنبؤ بنقاط الازدحام قبل حدوثها، ويتم ذلك عبر كاميرات ذكية وأجهزة استشعار تراقب كثافة الحضور، وتُرسل إشارات فورية إلى مراكز التحكم لاتخاذ قرارات فورية بتنظيم السير أو إعادة توجيه الحشود.

روبوتات إرشاد وإفتاء بخدمات متعددة اللغات

ضمن أبرز الابتكارات هذا العام، انتشرت روبوتات متنقلة تُقدّم خدمات الإرشاد الدينى بلغات متعددة، وتجيب عن الأسئلة الفقهية والصحية، كما تُساعد الحجاج فى الوصول إلى مواقعهم عبر نظام ملاحة مدمج. هذه الروبوتات مدعومة بذكاء اصطناعى يمكنه فهم السياق وتقديم إجابات دقيقة.

أساور إلكترونية للسلامة والتتبع

تم تفعيل استخدام أساور إلكترونية ذكية تُثبت فى يد الحاج، وتحتوى على بياناته الصحية والشخصية، إضافة إلى نظام تتبّع فورى يتيح تحديد الموقع فى حالات الطوارئ أو فقدان الاتصال و تسهم هذه التقنية فى سرعة الاستجابة الطبية واللوجستية، ما يقلل من زمن التدخل فى الحالات الطارئة.

تطبيقات متكاملة تُدير تفاصيل الرحلة

انتشرت تطبيقات رقمية مخصصة للحجاج، تتيح إدارة كافة مراحل الرحلة من لحظة الانطلاق حتى نهاية المناسك، والتى تشمل هذه التطبيقات خدمات توجيه، وتنبيهات بمواعيد الشعائر، وتوثيق رقمى للمواقع، وإمكانية الوصول إلى فتاوى مباشرة، ما يجعل الهاتف الذكى رفيقًا لا يُستغنى عنه خلال الرحلة.

طائرات مسيّرة تراقب وتدعم من الجو

أصبحت الطائرات المسيّرة جزءًا أساسيًا من إدارة موسم الحج، حيث تُستخدم لمراقبة الأوضاع من الجو، وتقدير كثافة الحشود، ورصد التغيّرات الحرارية، بل وتوصيل المياه والمستلزمات الطبية فى بعض المناطق ذات الوصول المحدود، مما يسهم فى تخفيف العبء على الفرق الأرضية.

مرافق ذكية وتقنيات تبريد متقدمة

تمت الاستفادة من تقنيات تبريد ذكية مثل المظلات المزودة بمراوح تعمل بالطاقة الشمسية، ومحطات رش رذاذ الماء التى تُفعّل تلقائيًا عند ارتفاع درجات الحرارة، وتساعد أجهزة الاستشعار المتصلة بالبيئة فى ضبط هذه الأنظمة بشكل دقيق ومناسب للحفاظ على راحة الحجاج.

الطب الذكى فى خدمة ضيوف الرحمن

تم تجهيز العيادات المتنقلة بتقنيات تشخيص فورى، وروبوتات فحص، وأنظمة اتصال طبى مباشر مع مراكز متخصصة، كما أُدخلت منصات إلكترونية لمتابعة الحالات الصحية للحجاج بشكل لحظى، مع إمكانية التبليغ السريع عن أى حالة تحتاج إلى عناية خاصة أو عزل صحي.