شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات لحماية حسابك على واتساب من الاختراق والهجمات السيبرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مواسم الأعياد، وتحديدًا عيد الأضحى، تزدحم هواتفنا بعبارات التهانى ومقاطع الفيديو والملصقات المرحة، ويصبح تطبيق واتساب الوسيلة الأولى للتواصل مع الأهل والأصدقاء.

لكن هذه الأجواء الاحتفالية تتحول أحيانًا إلى فرصة ذهبية للقراصنة، حيث تزداد محاولات اختراق الحسابات وسرقة البيانات الشخصية عبر هذا التطبيق واسع الاستخدام.

في هذا التقرير، نرصد أبرز التهديدات التي تواجه مستخدمي واتساب خلال فترة العيد، ونقدم مجموعة من النصائح العملية لتأمين حسابك قبل إرسال أول تهنئة.تهاني العيد وسهولة الخداع

يستغل المخترقون طبيعة التواصل المكثف في الأعياد، ويبعثون روابط خبيثة أو ملفات تبدو كأنها تهاني أو عروض تسويقية.

وبمجرد فتح هذه الرسائل، قد يتم تثبيت برمجيات تجسس على هاتفك أو سرقة رمز التحقق الخاص بواتساب، لذا لا تفتح أي رابط إلا من جهة موثوقة، وتجنب إعادة توجيه الرسائل المجهولة أو الغريبة حتى لو أُرسلت من صديق.

1. فعّل التحقق بخطوتين الآن

هذه الميزة هي خط الدفاع الأول ضد الاختراق، و عند تفعيلها، سيُطلب منك إدخال رمز PIN مكوّن من 6 أرقام في كل مرة تُفعّل فيها واتساب على جهاز جديد.

كيفية التفعيل:



اذهب إلى الإعدادات ← الحساب ← التحقق بخطوتين ← تفعيل ثم أدخل رمزًا سريًا واختر بريدًا إلكترونيًا لاستعادة الحساب إذا نسيته.

2. احذر من “رمز التفعيل” المزيف

العديد من الاختراقات تبدأ برسالة من شخص ينتحل شخصية صديق أو جهة رسمية، يطلب فيها “مساعدتك” في استلام كود تم إرساله إليك بالخطأ.، لذا لا تُرسل كود التحقق الذي يصلك عبر SMS لأي أحد، ليكون الكود خاص بك وحدك، ولا تطلبه أي جهة رسمية من واتساب.

3. راجع الأجهزة المرتبطة بحسابك

يتيح واتساب الآن إمكانية معرفة الأجهزة التي تم ربطها بحسابك عبر ميزة “الأجهزة المرتبطة”.

خطوة مهمة:

من الإعدادات ← الأجهزة المرتبطة ← راجع الأجهزة ← إذا لاحظت جهازًا لا تعرفه، اضغط “تسجيل الخروج”.

4. حدّد من يمكنه رؤية معلوماتك

ضعف إعدادات الخصوصية يجعل معلوماتك الشخصية (مثل الصورة والحالة) متاحة للغرباء، ما يسهل انتحال هويتك أو استهدافك.

قم بتعديل الإعدادات:

اذهب إلى الإعدادات ← الخصوصية ← وعدّل من يمكنه رؤية “آخر ظهور”، “الصورة الشخصية”، “الحالة”، و”حول”.

5. احذف النسخ الاحتياطية القديمة غير المشفرة

يحتفظ بعض المستخدمين بنسخ احتياطية على Google Drive أو iCloud دون تشفير، مما يجعلها هدفًا سهلاً للمخترقين.

الحل:

فعّل خيار التشفير الكامل للنسخ الاحتياطية من إعدادات الدردشات ← نسخ احتياطي مشفّر.

عيد الأضحى مناسبة للمحبة والوصال، وليس لسقوط الحسابات في أيدي المتربصين، لذا قبل أن تضغط على “إرسال”، خذ لحظة لتأمين حسابك، بهذه الخطوات البسيطة، تضمن خصوصيتك وتحمي تواصلك من أي تهديد.