شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Nioh 3 ستصدر على PS5 والكمبيوتر الشخصى عام 2026 مع نمطين قتاليين مميزين والان مع تفاصيل الخبر

ستصدر لعبة Nioh 3 على بلايستيشن 5 والكمبيوتر الشخصي في عام 2026، ويمكنك الآن تجربة أجواء سينجوكو ومغامرات الساموراي المظلم على منصة سوني ، ويتوفر عرض تجريبي للعبة اليوم على بلايستيشن 5، وستكون متاحة حتى 18 يونيو، مقدمة من المطور تيم نينجا والناشر كوي تيكمو.

وكان الكشف عن اللعبة مفاجأة سارة خلال فعالية "حالة اللعب" التي أقامتها سوني، حيث رافقه عرض دعائي يعرض مخلوقات شيطانية ضخمة ومشاهد حركة محمومة، مثل سابقاتها، تُعد Nioh 3 لعبة تقمص أدوار وخيال مظلم تدور أحداثها في اليابان في القرن الخامس عشر ، وصدرت لعبة Nioh الأصلية عام 2017، وصدر جزؤها الثاني عام 2020، مع إصدار عدد من أجزاء Dead or Alive بينهما.

وتُقدّم لعبة Nioh 3 نظام قتال جديد للسلسلة، يُتيح للاعبين التبديل بين أسلوبي قتال مُختلفين، الساموراي والنينجا ، يُشبه الساموراي ألعاب Nioh السابقة، مُركّزًا على فنون القتال قريبة المدى، بينما يُتيح النينجا ردود فعل سريعة كالتفادي والتحركات الجوية، وسيتمكن اللاعبون من تغيير أساليب القتال بسرعة ، وتتميز Nioh 3 بعالم مفتوح يُطلق عليه فريق Ninja اسم "ساحة مفتوحة" للاستكشاف أيضًا.

وصرح فوميهيكو ياسودا، رئيس فريق Ninja، على مدونة PlayStation: "إلى جانب أساليب القتال الجديدة، تُتيح Nioh 3 للاعبين أيضًا الاستمتاع بساحة مفتوحة تُتيح لهم حرية استكشاف جديدة، تُضاف إلى التوتر والمواجهات الفريدة التي أصبحت سمة مُميزة لسلسلة Nioh".

وأضاف: "اختبروا مواجهات غير متوقعة مع يوكاي مُرعبين، واستكشفوا قرىً مُريبة مليئة بأسرار العنف، وواجهوا تحديات The Crucible الشاقة".