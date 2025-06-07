شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شحن iPhone 17 يأتى ببطارية استثنائية بعد تحديث آبل الأخير لـ MagSaf والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير تقرير جديد إلى أن آبل تُعدّ تحديثًا جذريًا لشاحنها اللاسلكي MagSaf، مما يزيد بشكل كبير من الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة من 25 واط الحالي.

كما هو موضح في قاعدة بيانات NCC التايوانية، يبدو أن Apple تُعدّ شاحن MagSafe جديد يدعم طاقة تصل إلى 45 وات، و تُمثّل هذه قفزة كبيرة من الحد الأقصى الحالي البالغ 25 وات، ويكمن السر في اعتماد Qi 2.2، وهو نسخة مُحسّنة من معيار Qi 2

وتم اختبار وحدة الشحن الجديدة هذه على العديد من هواتف iPhone - بما في ذلك iPhone 16 وحتى iPhone 11 - ولكن من المتوقع أن تتمكن الهواتف المتوافقة مع Qi 2.2 فقط، مثل iPhone 17 القادم، من الاستفادة من سرعات 45 وات الكاملة.

كما يُحسّن Qi 2.2 المحاذاة المغناطيسية، وكفاءة الشحن، ويحافظ على التوافق مع الإصدارات السابقة، هذا يعني أن هواتف iPhone القديمة لا تزال قادرة على استخدام الشاحن الجديد، ولكن ليس بكامل إمكاناته.

على الرغم من أن سلسلة iPhone 16 لم تتلق رسميًا شحنًا سلكيًا أسرع، فقد أظهرت اختباراتنا أن سرعات الشحن يمكن أن ترتفع لفترة وجيزة إلى حوالي 38 وات تحت الأحمال الثقيلة - مثل أثناء الألعاب أو عند تشغيل التطبيقات المتطلبة.

ومع ذلك، فقد طرأت نقلة نوعية على صعيد الشحن اللاسلكي، فقد رفعت آبل قوة شحن MagSafe من 15 وات إلى 25 وات، مما جعله قريبًا بشكل مفاجئ من أداء الشحن السلكي.

في الوقت الحالي، لا يوجد ما يشير إلى أن سلسلة iPhone 17 ستُحسّن سرعات الشحن السلكي، ومن المفارقات أن هذا يعني أن MagSafe قد يكون أسرع طريقة لشحن بطارية جهاز iPhone



ومن المتوقع أن تكشف آبل عن سلسلة iPhone 17 في سبتمبر، إلى جانب الطرازات القياسية وPro وPro Max، ستُطرح في هذه المجموعة iPhone 17 Air الجديد، ليحل محل طراز Plus السابق.

ومن المتوقع أن يتميز Air بتصميم جديد مع تنازلات في الأداء وعمر البطارية، لكن آبل تراهن على أن شكله النحيف سيحظى بإعجاب المستخدمين.