شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل فكرت يوما فى تحويل هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة منزلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

بدلًا من ترك هاتفك الذكي القديم يعلو عليه الغبار في أحد الأدراج المنسية، يمكنك منحه فرصة جديدة للحياة من خلال استخدامه ككاميرا مراقبة منزلية، هذه الحيلة البسيطة لا تتطلب استثمارات كبيرة، وتعد بديلاً ذكيًا واقتصاديًا لأنظمة المراقبة التقليدية.

في البداية، تأكد من أن الهاتف لا يزال يعمل بشكل جيد، خصوصًا الكاميرا، وأنه يدعم الاتصال بشبكة "واي فاي"، هذا النوع من الاستخدام لا يفرق كثيرًا بين نظام أندرويد أو iOS، فكلاهما يصلح لأداء المهمة، ما سيحتاج إليه الهاتف هو مصدر طاقة دائم، ويفضل أن يكون بالقرب من مقبس كهرباء داخل المنزل، أو يمكن الاستعانة بباور بانك للشحن المستمر، مع ضرورة توفير حامل أو قاعدة تثبيت لضمان بقاء الهاتف في وضعية ثابتة أثناء التصوير.

أما الخطوة الأهم فهي تحميل تطبيق متخصص في تحويل الهاتف إلى كاميرا مراقبة، كذلك هناك العديد من التطبيقات المجانية المتاحة على متجري "جوجل بلاي" و"آب ستور"، والتي توفر مزايا مثل التخزين السحابي المجاني، والتنبيهات الفورية، والبث المباشر، من أبرز هذه التطبيقات "Alfred Camera" المتاح لكلا النظامين، و"Manything" و"Presence" لمستخدمي iOS، و"IP Webcam" لأجهزة أندرويد.

بعد تثبيت التطبيق على الهاتف القديم، يتم اختياره كجهاز "كاميرا"، ومنحه الأذونات اللازمة لاستخدام الكاميرا والتخزين، مع تعطيل خاصية توفير البطارية، وضبط الإعدادات لبقاء الشاشة نشطة بشكل دائم، ثم يثبت الهاتف في مكان مناسب، سواء لمراقبة مدخل المنزل، أو غرفة الأطفال، أو أي زاوية حساسة داخل المسكن، على أن يكون قريبًا من مصدر للطاقة لتجنب انقطاع البث.

في المقابل، يتم تحميل التطبيق نفسه على الهاتف الرئيسي الذي تستخدمه بشكل يومي، وتسجيل الدخول بنفس الحساب المستخدم على الهاتف القديم، من هنا تبدأ عملية المراقبة، حيث يتيح التطبيق عرضًا مباشرًا لما تسجله الكاميرا، فضلًا عن إرسال تنبيهات عند رصد أي حركة، كذلك بعض التطبيقات تدعم أيضًا خاصية التحدث من خلال الكاميرا، بما يتيح لك التفاعل الصوتي عن بُعد.

ومن الأمور التي ينصح بمراعاتها لتجربة أكثر كفاءة، الاعتماد على الاتصال اللاسلكي "واي فاي" لتوفير استهلاك البيانات، مع إغلاق جميع التطبيقات الأخرى على الهاتف القديم لتقليل الضغط على البطارية، كما يفضل استخدام خاصية التخزين السحابي حتى لا تمتلئ ذاكرة الجهاز سريعًا، أما في حال الرغبة في استخدام الهاتف أثناء الليل، فيُنصح بتركيب إضاءة بالأشعة تحت الحمراء أو وضع الهاتف في منطقة تحتوي على إضاءة خافتة تساعد الكاميرا على الرؤية بوضوح.