شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتسوق للحصول على محتوى حصرى لسماعة الواقع الافتراضى القادمة والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ميتا تُجري محادثات مع ديزني وA24 لتأمين محتوى بث حصري لسماعة رأس جديدة تُطوّرها.

وذكرت الصحيفة، أن جهاز ميتا الجديد هو سماعة رأس تُشبه النظارات، واسمها الرمزي "لوما"، مزودة بقرص خارجي يُوضع في جيبك، وأفادت التقارير أن ميتا تسعى للحصول على محتوى مُرخّص جديد وموجود، يكون حصريًا لمنصتها على الواقع الافتراضي أو حصريًا لفترة زمنية محددة.

يبدو تصميم القرص مشابهًا لسماعة رأس "Puffin" التي أُشيع عنها مؤخرًا من Meta ، والتي يُقال إنها قيد التطوير، وقد تخلف نظارتي الواقع الافتراضي Quest 3 و Quest 3S .

وقد وصف موقع UploadVR سماعة رأس Puffin بأنها خفيفة الوزن للغاية، مفتوحة المحيط، مزودة بقرص حوسبة مقيد، ومن المحتمل جدًا أن تكون Loma هي Puffin، أو ستصبح كذلك في مرحلة ما.

وصرح أندرو "بوز" بوسورث، من شركة ميتا، علنًا أن الشركة لديها نماذج أولية متنوعة قيد التطوير باستمرار، بما في ذلك نماذج لم تُنشر بعد ، وبعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرها أعاد نشر تصريحه حول النماذج الأولية من الخريف الماضي، والذي أضاف فيه: القصص المبنية على ثرثرة حول قرار فردي لن تُعطي الصورة الحقيقية أبدًا" ، وقد تكون بافين أو لوما أو خيارات أخرى مماثلة في إحدى مراحل تطوير النماذج الأولية التي ناقشها بوسورث مع أليكس هيث، من ذا فيرج ، في أكتوبر الماضي.

على أية حال، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن خطة ميتا لـ Loma ستحدد سعرًا "أكثر من السعر الابتدائي البالغ 300 دولار لجهاز Quest، ولكن أقل من السعر الأساسي البالغ 3500 دولار لجهاز Vision Pro، وفقًا لبعض الأشخاص".