شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعد لتحديثات جديدة على AirPods تشمل إيماءات الرأس واكتشاف النوم والان مع تفاصيل الخبر

تتجه الأنظار إلى مؤتمر آبل العالمي للمطورين WWDC 2025، حيث من المنتظر أن تكشف الشركة عن أحدث إصدارات أنظمة التشغيل الخاصة بها، لكن التقارير تشير أيضًا إلى أن سماعات AirPods ستحصل على حزمة من التحديثات الذكية التي قد تعيد تعريف تجربة الاستماع والاستخدام اليومي للسماعات اللاسلكية.

ووفقًا لما نقله موقع 9to5Mac، تعمل آبل على اختبار مجموعة من الميزات الجديدة لسماعات AirPods Pro 2 وAirPods 4، تتضمن إمكانيات جديدة تعتمد على إيماءات الرأس، إلى جانب ميزة لإيقاف تشغيل الصوت تلقائيًا عند النوم، وربما التحكم في الكاميرا باستخدام الحركة، وهي خصائص تشير إلى توسع آبل في استخدام واجهات غير تلامسية للتحكم في الأجهزة.

الميزة الأبرز التي يجري اختبارها حاليًا تتمثل في استخدام "إيماءات الرأس" كوسيلة للتحكم في وضع "وعي المحادثة" Conversation Awareness، الذي يقوم تلقائيًا بخفض مستوى الصوت عندما يبدأ المستخدم في التحدث مع من حوله، وففي النسخ الحالية يتطلب إيقاف هذا الوضع الضغط على ساق السماعة أو السحب عليها، لكن التحديث الجديد سيمكن المستخدم من إتمام الأمر بمجرد إيماءة بسيطة بالرأس، ما يجعل التفاعل مع السماعة أكثر سلاسة.

أما الميزة الثانية، فهي خاصية "الإيقاف التلقائي أثناء النوم"، والتي تسعى إلى اكتشاف لحظة نوم المستخدم لإيقاف الصوت تلقائيًا دون تدخل منه، وهو ما قد يحسن من كفاءة البطارية ويمنح تجربة أكثر راحة خلال ساعات الليل.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخاصية ستعتمد كليًا على مستشعرات السماعة أم أنها ستحتاج إلى تكامل مع ساعة آبل الذكية، التي تتيح بالفعل خاصية تتبع النوم.

وتشير التوقعات إلى أن آبل قد توسّع نطاق إيماءات الرأس لتشمل وظائف إضافية، مثل التحكم عن بعد في كاميرا الآيفون، مما قد يمثل خطوة جديدة نحو تحويل السماعات إلى أداة تحكم متكاملة، ومن المنتظر أن تعرض هذه الميزات رسميًا خلال فعاليات المؤتمر المرتقب، إلى جانب الكشف عن تحديثات iOS وmacOS وغيرها من أنظمة التشغيل.