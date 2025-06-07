شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ترفع حد استخدام Gemini 2.5 Pro إلى 100 استعلام يوميًا لمشتركى Google AI Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تعكس التزامها بتعزيز قدرات مستخدمي الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة جوجل عن مضاعفة حد الاستخدام اليومي لنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 2.5 Pro، ليصل إلى 100 استعلام يوميًا بدلًا من 50، وذلك حصريًا لمشتركي Google AI Pro.

وجاء الإعلان عبر منشور نشره جوش وودوارد، نائب رئيس Google Labs وGemini، على منصة “إكس”، حيث أكد أن التغيير الجديد سيتيح للمستخدمين إرسال ضعف عدد الاستعلامات اليومية مقارنة بالسابق، مما يوفر مرونة وسرعة أكبر في التعامل مع النموذج المتقدم.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها جوجل رسميًا عن حد الاستخدام لمشتركيها المدفوعين، بعد أن كانت تعتمد سابقًا على مصطلحات عامة مثل “وصول محدود” أو “وصول موسع”، دون تحديد أرقام دقيقة.

ويأتي هذا التحديث بعد أسبوعين فقط من إعلان الشركة، خلال مؤتمر Google I/O، عن منح المستخدمين المدفوعين وصولاً موسعًا إلى النموذج المتقدم، في إطار إعادة هيكلة خطة الاشتراك السابقة “Gemini Advanced”، والتي باتت تعرف الآن باسم Google AI Pro وGoogle AI Ultra.

ووفقًا لتقرير نشره موقع 9to5Google، أشار بعض المستخدمين النشطين إلى احتمال انخفاض حد الاستخدام في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد ملاحظتهم للوصول إلى الحد الأقصى بسرعة غير معتادة، إلا أن الشركة لم تؤكد أو تنفي ذلك.

الجدير بالذكر أن خطة Google AI Pro تُباع بسعر 1,950 روبية شهريًا، وهو نفس سعر الخطة السابقة، بينما تبلغ تكلفة خطة AI Ultra نحو 249.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (ما يعادل تقريبًا 21,500 روبية)، لكنها متوفرة حاليًا فقط في الولايات المتحدة.

وفي حال وصل مستخدمو خطة Pro إلى الحد الأقصى اليومي، أمامهم ثلاثة خيارات: الانتظار حتى إعادة التعيين بعد 24 ساعة، أو الترقية إلى خطة AI Ultra، أو استخدام نموذج Gemini 2.5 Flash المصمم لمعالجة الاستعلامات الأبسط والأقل تعقيدًا.

وتسعى جوجل من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة المستخدمين المتقدمين، وتقديم إمكانيات أعلى في ظل التنافس المتزايد في مجال الذكاء الاصطناعي.