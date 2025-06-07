تكنولوجيا: سلسلة iPhone 17 من Apple قد تُطلق مع تحسينات كبيرة في سرعة الشحن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتفوق سلسلة iPhone 16 بالفعل على العديد من منافسيها في سرعة الشحن اللاسلكي. تُشير وثائق جديدة من هيئة تنظيمية إلى أن Apple ستعزز سرعات شحن MagSafe مجددًا من خلال اعتماد معيار Qi 2.2 الذي يدعم شحنًا يصل إلى 50 واط لطرازات iPhone 17.

من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة iPhone 17 بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الآن. ومع ذلك، تستمر المعلومات حول هواتف Apple القادمة في الظهور عبر الإنترنت قبل الموعد المحدد. هذه المرة، ظهرت تفاصيل مبكرة حول زيادات محتملة في سرعة الشحن بفضل شهادات جديدة من هيئة تنظيمية.

على وجه الدقة، قامت الهيئة الوطنية للاتصالات (NCC) في تايوان بتصديق زوج من شواحن MagSafe الجديدة، المشار إليهما بأرقام الطراز A3502 وA3503 في وثائقها. للتوضيح، تحمل شواحن MagSafe الحالية من Apple أرقام الطراز A2580 وA3250 للإصدارات بكابلات بطول 1 متر و2 متر على التوالي (السعر الحالي 48.75 دولارًا على Amazon). بناءً على الصور التي نشرتها NCC حتى الآن، سيكون من الصعب تمييز شواحن A3502 وA3503 عن الوحدات الحالية من الناحية التصميمية.

ومع ذلك، من المتوقع أن تنتقل شواحن A3502 وA3503 إلى معيار Qi 2.2، مقارنة بـ Qi 2.0 المستخدم في A2580 وA3250. نظريًا، يتيح Qi 2.2 لـ Apple توفير شحن يصل إلى 50 واط عبر MagSafe، مقارنة بـ 25 واط في طرازات iPhone 16. على الرغم من عدم وجود ضمانات بأن Apple ستضاعف قدرة الشحن في جيل واحد، فإن تصديق شواحن جديدة يشير إلى زيادة وشيكة في سرعة الشحن.

لا يقتصر معيار Qi 2.2 على توفير شحن أسرع فحسب، بل يجلب تحسينات إضافية. على سبيل المثال، يُقال إن Qi 2.2 أكثر كفاءة من Qi 2.0، مما يقلل من فقدان الطاقة في صورة حرارة أثناء الشحن. بالإضافة إلى ذلك، يحسن Qi 2.2 المحاذاة المغناطيسية مع الحفاظ على التوافق مع الأجهزة التي تدعم Qi 2.0 مثل سلسلة iPhone 16. بمعنى آخر، ستتمكن شواحن MagSafe الجديدة من Apple من شحن هواتف iPhone القديمة أيضًا عند إطلاقها هذا الخريف مع سلسلة iPhone 17.

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