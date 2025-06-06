تكنولوجيا: MSI تطلق الحاسوب المصغر Cubi NUC AI 1UMG بمعالج Core Ultra 7 وذاكرة تصل إلى 64 جيجابايت ودعم Thunderbolt 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت MSI عن حاسوبها الصغير الجديد Cubi NUC AI 1UMG، الذي يعمل بمعالجين من سلسلة Intel Core Ultra ويدعم شبكات سلكية سريعة بالإضافة إلى اتصال Thunderbolt 4. يتوفر هذا الحاسوب الصغير بعدة إصدارات، حيث يتميز إما بمعالج Intel Core Ultra 7 155H أو Intel Core Ultra 5 125H. تتضمن هذه المعالجات وحدة معالجة مركزية (CPU) ووحدة رسوميات مدمجة (iGPU)، بالإضافة إلى وحدة معالجة عصبية (NPU) لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يحتوي النظام على فتحتين للذاكرة DDR5 تدعمان ما يصل إلى 64 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، كما يمكنه استيعاب قرصي تخزين SSD. يأتي مزودًا مسبقًا بقرص M.2 2280 SSD، مع فتحة PCIe M.2 2242 إضافية لتوسيع التخزين بسهولة.

يبلغ حجم الحاسوب الصغير من MSI حوالي 4.71 × 4.54 × 1.48 بوصة، ويأتي مع مصدر طاقة بقوة 120 واط. يمكن تأمينه ضد السرقة باستخدام قفل Kensington، بينما توفر المنافذ الأمامية – منفذان USB Type-A ومنفذ USB Type-C – سرعات تصل إلى 10 جيجابت/ثانية. لإخراج الفيديو، يحتوي على منفذي Thunderbolt 4 ومنفذي HDMI 2.0، حيث يمكن للأخيرين توفير طاقة تصل إلى 15 واط. بفضل ميزة Power Link، يمكن تشغيل الحاسوب تلقائيًا عند تشغيل الشاشة المتصلة، وهي ميزة مريحة للغاية للحواسيب المثبتة بمعيار VESA خلف الشاشات. في الخلف، يوجد منفذا إيثرنت يدعمان سرعات تصل إلى 2.5 جيجابت/ثانية. أما بالنسبة للاتصال اللاسلكي، فتتوفر خيارات Wi-Fi 6E أو Wi-Fi 7 حسب التكوين.

حتى الآن لم تُعلن MSI عن تفاصيل الأسعار أو التوفر لـ Cubi NUC AI 1UMG.

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