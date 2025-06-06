شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ضربة موجعة لآبل في معركتها مع المطورين..القضاء يلزمها بالتوقف عن فرض الرسوم بمتجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت محكمة أمريكية طلبًا لشركة آبل بوقف تنفيذ حكم يُلزم الشركة بالتوقف عن فرض رسوم على المطورين مقابل المدفوعات، التي تتم خارج متجر التطبيقات من خلال الروابط الموجودة في التطبيقات.

وهذا يعني أنه في الولايات المتحدة، لن تتمكن آبل بعد الآن من فرض رسوم على المطورين عند نقر المستخدمين على رابط داخل تطبيقهم ينقلهم خارج متجر التطبيقات للدفع، مما قد يؤدي إلى خسارة محتملة في إيرادات الشركة.

وقالت المحكمة في مذكرة: "تتحمل آبل عبء إثبات أن الظروف تبرر ممارسة سلطتها التقديرية"، وأضافت: "بعد مراجعة العوامل ذات الصلة، لسنا مقتنعين بأن الوقف مناسب".

وأشاد تيم سويني، رئيس شركة Epic Games، بحكم المحكمة، وقال في منشور على X: "انتهى الكابوس الوطني الطويل المتمثل في ضريبة آبل".

في أبريل، حكمت القاضية إيفون جونزاليس روجرز لصالح شركة Epic Games، قائلةً إن شركة Apple انتهكت "بشكل متعمد" أمرًا قضائيًا صدر عام 2021 يمنع الشركة من فرض أسعار تنافسية، وهذا يعني أساسًا أن على Apple تغيير قواعد متجر التطبيقات والسماح للمطورين بالربط بحرية بموقعها الإلكتروني لشراء المنتجات الرقمية.

ردًا على ذلك، قدمت Apple طلبًا طارئًا الشهر الماضي سعيًا لوقف تنفيذ حكم المحكمة،كما قدمت الشركة استئنافًا على الحكم في نفس الوقت تقريبًا.

في العام الماضي، بدأت Apple بالسماح لتطبيقات أخرى بالربط واستخدام آليات دفع غير تابعة لـ Apple، لكنها مع ذلك فرضت رسومًا بنسبة 27% وأضافت ما وصفه النقاد بـ"شاشات التخويف".

مع الحكم الجديد، سيتم إلغاء كلتا الممارستين.

تجري الشركات الكبرى بالفعل تغييرات على تطبيقاتها، حيث نشرت Spotify وAmazon تحديثات جديدة تتيح للمستخدمين دفع ثمن اشتراكاتهم ومشترياتهم خارج متجر التطبيقات.

مع انعقاد مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) الأسبوع المقبل، تُعدّ هذه ضربة موجعة لشركة Apple، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت الشركة تقريرًا يفيد بتحقيقها 1.3 تريليون دولار أمريكي من الفواتير والمبيعات في عام 2024.

وأضافت أن 90% من هذه المبيعات لم تُدرّ إيرادات عمولات لشركة Apple.