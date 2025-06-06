شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتوقف عن العمل على عدد من أجهزة آيفون وآيباد القديمة: ما السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

انضمت منصة يوتيوب إلى قائمة التطبيقات والخدمات التي توقفت عن دعم عدد من أجهزة آيفون وآيباد القديمة، وذلك بعد أيام من إعلان "واتساب" عن خطوة مماثلة، ويأتي هذا القرار في إطار التحديثات التقنية المستمرة التي تعتمدها الشركات الكبرى بهدف تعزيز الأمان وتقديم مزايا جديدة تتطلب أنظمة تشغيل محدثة.

وقد أعلنت يوتيوب أنها أطلقت تحديثًا جديدًا لتطبيقها على أجهزة iOS وiPadOS يحمل رقم الإصدار 20.22.1، وهو تحديث لا يعمل إلا على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل حديث، وتحديدًا iOS 16 أو iPadOS 16 وما بعدهما، وهذا يعني أن الأجهزة التي لم تعد قادرة على الترقية إلى هذه الإصدارات ستفقد القدرة على تشغيل التطبيق الجديد أو الاستفادة من مزاياه، بما في ذلك التحديثات الأمنية الهامة.

ومن بين الأجهزة التي شملها قرار وقف الدعم: آيفون 6s، آيفون 6s بلس، آيفون 7، آيفون 7 بلس، الجيل الأول من آيفون SE، إلى جانب بعض طرازات آيباد مثل iPad Air 2 وiPad Mini 4، وتعد هذه الطرازات من الأجهزة التي تعمل بإصدار iOS 15 أو أقدم، وبالتالي لم تعد تتماشى مع المتطلبات التقنية للتطبيق الجديد.

قرار يوتيوب يأتي في سياق سعيها المستمر لتوفير تجربة أكثر أمانًا وسلاسة للمستخدمين، من خلال التركيز على الأجهزة الأحدث التي تدعم التحسينات البرمجية والتقنيات الجديدة، كما تهدف هذه الخطوة إلى تقليص عدد الثغرات الأمنية المحتملة التي قد تظهر عند تشغيل التطبيق على أجهزة قديمة لم تعد تحصل على تحديثات نظام التشغيل.

ورغم أن التطبيق الرسمي ليوتيوب لن يعمل بعد الآن على هذه الأجهزة، إلا أن المستخدمين لا يزال بإمكانهم متابعة المحتوى من خلال المتصفح مثل سفاري أو كروم أو فايرفوكس، وهو ما يوفر حلاً بديلاً، وإن كان لا يضاهي تجربة استخدام التطبيق الأصلي من حيث السلاسة والمزايا.

على الجانب الآخر، لا يملك مستخدمو واتساب على هذه الأجهزة الخيار نفسه، إذ أن التطبيق لن يعمل تمامًا ولن تتوفر إمكانية استخدامه من المتصفح، ما يجعل الترقية إلى هاتف أحدث ضرورة لمواصلة استخدام الخدمة.

ويأتي هذا التوجه من يوتيوب وواتساب في إطار سياسة عامة بدأت تعتمدها العديد من المنصات الرقمية، ومنها "نتفليكس" التي أوقفت مؤخرًا دعم تطبيقها على الجيل الأول من أجهزة Amazon Fire TV Stick، وذلك في ظل سباق متسارع بين الشركات لتوفير بيئة رقمية أكثر كفاءة وأمانًا تواكب تطورات البرمجيات الحديثة.