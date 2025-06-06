شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تجهّز هاتفك للعيد؟ صور أكثر ببطارية وبيانات أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الاحتفال بعيد الأضحى، يتأهب كثيرون لتوثيق اللحظات المميزة عبر الصور والفيديوهات، سواء خلال زيارات العائلة أو أثناء صلاة العيد أو عند ذبح الأضحية، لكن مع الاستخدام المكثف، يواجه الهاتف ضغطًا كبيرًا من حيث استهلاك البطارية والبيانات، ما قد يعيق القدرة على الاستمرار في التصوير أو المشاركة الفورية.

إليك دليلاً مبسطًا لإعداد هاتفك الذكي قبل العيد حتى تتمكن من توثيق لحظاتك دون القلق من نفاد البطارية أو استهلاك باقة الإنترنت.1. نظّف ذاكرة الهاتف واستعد للتصوير

قبل العيد، خصّص وقتًا لحذف الصور غير الضرورية، والتطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

• استخدم أدوات إدارة التخزين لتفريغ المساحة.

• فعّل النسخ الاحتياطي التلقائي على Google Photos أو iCloud ثم احذف الصور القديمة من الجهاز.

2. اشحن هاتفك بشكل صحيح

• تجنّب شحن الهاتف بنسبة 100% طوال الوقت؛ الأفضل فصله عند 80-90%.

• استخدم شاحنًا أصليًا لتفادي تلف البطارية.

• جهّز شاحنًا متنقلاً (Power Bank) وتأكد من شحنه مسبقًا.

3. فعّل وضع توفير الطاقة

• على أجهزة أندرويد: اذهب إلى “الإعدادات” ثم “البطارية”ثم فعّل “وضع توفير الطاقة”.

• على آيفون: “الإعدادات” ثم “البطارية” ثم “وضع الطاقة المنخفضة”.

هذا الوضع يحد من نشاط التطبيقات في الخلفية ويطيل عمر البطارية.

4. أوقف التحديثات التلقائية للتطبيقات

أثناء العيد، لا حاجة لتحديث التطبيقات، خاصة على البيانات المحمولة.

• على أندرويد: متجر Play ثم الإعدادات ثم تفضيلات الشبكة ثم لا تحدّث تلقائيًا.

• على iOS: الإعدادات ثم App Store ثم أوقف “تحديثات التطبيقات”.

5. قلّل استهلاك الإنترنت أثناء التنقل

• أوقف التشغيل التلقائي للفيديوهات في فيسبوك، إنستغرام، وتويتر.

• فعّل “وضع توفير البيانات” داخل التطبيقات أو من إعدادات الهاتف.

• تجنّب رفع الفيديوهات بجودة عالية فورًا؛ احتفظ بها لحين الاتصال بشبكة Wi-Fi.

6. جهّز إعدادات الكاميرا مسبقًا

• فعّل وضع HDR فقط عند الحاجة، لأنه يستهلك بطارية أكثر.

• قلل من دقة الفيديو إلى 1080p بدلًا من 4K لتوفير المساحة.

• نظّف عدسة الكاميرا بقطعة قماش ناعمة لضمان وضوح الصور.

7. استخدم التطبيقات الخفيفة والمخصصة

• استخدم نسخ Lite من فيسبوك أو ماسنجر لتقليل استهلاك البيانات.

• حمّل تطبيقات التصوير أو التعديل التي تعمل بدون إنترنت، مثل Snapseed أو Lightroom Mobile.

8. افصل البلوتوث وخدمات الموقع عند عدم الحاجة

• إيقاف البلوتوث وGPS يزيد من عمر البطارية، خاصة أثناء الخروج.

• استخدم وضع الطيران إذا كنت في مكان لا تتوفر فيه تغطية جيدة.

9. فعّل خاصية “عدم الإزعاج” أثناء التصوير

حتى لا تفسد المكالمات أو التنبيهات لحظات التصوير، فعّل وضع “عدم الإزعاج” وخصصه حسب الحاجة.

10. احفظ صورك فورًا

• استخدم خيار “النسخ الاحتياطي عند الاتصال بالواي فاي فقط”.

• فعّل المزامنة السحابية لحماية الصور من الضياع في حال تعطّل الهاتف.

لا تدع المخاوف التقنية تفسد عليك فرحة العيد ومع قليل من التحضير، يمكنك ضمان أن هاتفك سيظل جاهزًا لالتقاط اللحظات الثمينة دون أن تُفاجأ ببطارية فارغة أو باقة منتهية، واحتفظ بالطاقة، وفر البيانات، وابدأ العيد بصورة أوضح وذكريات أوفر.