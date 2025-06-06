شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى موسم العروض.. كيف تحمى بياناتك من الاختراقات الإلكترونية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط زحام العروض الموسمية في عيد الأضحى، ومع تزايد الاعتماد على الشراء الإلكتروني، ترتفع وتيرة الهجمات السيبرانية التي تستهدف المستهلكين الباحثين عن صفقات سريعة.

العيد موسم للمستهلكين.. وموسم للقراصنة أيضًا

خلال الأسابيع التي تسبق الأعياد، ترتفع معدلات التسوق الإلكتروني بشكل ملحوظ، ما يجعل هذه الفترة بيئة مثالية للمخترقين (الهاكرز) لشن هجماتهم الإلكترونية.

يستغل هؤلاء اندفاع المستخدمين وراء العروض المذهلة عبر المتاجر الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية، فيُطلقون صفحات وهمية ومواقع مقلدة تهدف إلى سرقة معلومات الدفع والبيانات الشخصية.

في تقرير صدر عن “كاسبرسكي”، سجلت الشركة الأمنية ارتفاعًا بنسبة 40٪ في محاولات التصيد الاحتيالي خلال مواسم الأعياد مقارنة بباقي شهور السنة، مؤكدة أن الاندفاع نحو الشراء يضعف الانتباه ويزيد من احتمالية الوقوع ضحية.

رسائل البريد الإلكتروني الوهمية: تصل للمستخدم رسائل تدّعي تقديم خصومات كبيرة بمناسبة العيد، وتطلب منه إدخال بيانات بطاقة الدفع.

تطبيقات العروض المزيفة: تنتشر تطبيقات مجهولة المصدر تعد بعروض “محدودة الوقت” لكنها تسحب بيانات المستخدم سرًا.

مواقع الشراء المزيفة: تُصمَّم هذه المواقع بعناية لتبدو مشابهة للمتاجر الشهيرة، ما يجعل من الصعب التمييز بينها وبين الأصلية.

روابط وهمية على واتساب أو وسائل التواصل: يتم إرسال عروض مزعومة من خلال الأصدقاء أو مجموعات جماعية، تحمل برمجيات خبيثة.

أنواع الاحتيال السيبراني الأكثر شيوعًا في العيدكيف تحمي نفسك؟ خطوات بسيطة لكنها فعالة

تأكد من موثوقية الموقع: لا تدخل بياناتك في أي موقع لا يبدأ بـ “https”، وتحقق من عنوان الموقع بعناية، وتجنب الضغط على الروابط من رسائل مجهولة أو غير معتادة.

فعّل المصادقة الثنائية (2FA) : تفعيل المصادقة الثنائية على حسابات البريد والدفع يمنع المخترقين من الدخول حتى لو حصلوا على كلمة المرور.

لا تحفظ بيانات بطاقتك: رغم أن كثيرًا من المواقع تعرض خيار “حفظ البطاقة لعمليات الشراء المستقبلية”، إلا أن الأفضل إدخالها يدويًا في كل مرة.

استخدم بطاقات افتراضية للشراء : العديد من البنوك اليوم تتيح للمستخدم إصدار بطاقة افتراضية مؤقتة بحد مالي معين، وهي خيار مثالي للشراء الموسمي.

اعتمد على تطبيقات رسمية فقط: نزّل تطبيقات الشراء من المتاجر الرسمية مثل Google Play أو App Store، وراجع تقييمات المستخدمين قبل التثبيت.

دور التوعية الإلكترونية

في ظل التطور المتسارع في تقنيات الاحتيال، باتت التوعية الأمنية ضرورة لا ترفًا ويمكن للمؤسسات الإعلامية والمنصات الحكومية أن تلعب دورًا رئيسيًا في نشر ثقافة الأمن الرقمي، خصوصًا في الفترات الحساسة مثل الأعياد والمواسم الشرائية.

كما أن بعض البنوك بدأت في إرسال تنبيهات أمنية تلقائية لمستخدميها عند وجود أنشطة مشبوهة أو تسجيل دخول من أجهزة جديدة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو الحماية الاستباقية.