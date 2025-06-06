شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تساعدك التطبيقات على إحياء آداب وسنن عيد الأضحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، يحرص كثيرون على إحياء سُنن هذا العيد المبارك من تكبير وتهليل، إلى آداب الذبح وتوزيع الأضاحي، وغيرها من الشعائر والسنن التي قد يغفل عنها البعض في زحمة الحياة. وفي ظل انتشار التكنولوجيا، أصبح من الممكن أن يكون هاتفك الذكي مرشدًا دينيًا يُذكّرك ويعلّمك كل ما يتعلق بآداب العيد.

فيما يلي 3 تطبيقات موثوقة ومجانية يمكن الاعتماد عليها لمعرفة آداب وسُنن عيد الأضحى المبارك، مع شرح مبسط لمزايا كل تطبيق:

1/ تطبيق سنن وآداب عيد الأضحى: تطبيق بسيط يعرض للمستخدم سننا وآداب عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى الأضحية وأهم الشروط والواجب توافرها بها، بالإضافة إلى العديد من المعلومات التى تعتبر مفيدة للغاية للمسلم والتى يجب أن يعرفها عن عيد الأضحى المبارك.

2. تطبيق وصفات عيد الأضحى:

من التطبيقات المفيدة للغاية فى عيد الأضحى المبارك حيث يساعد ربات المنازل على تقديم أشكال وأنواع مختلفة من الأطباق والأكلات المتنوعة، فهو يحتوى على العديد من الوصفات والأفكار المتنوعة لتجهيز وليمة كبيرة تنال إعجاب الكثيرين وتشعرهم بفرحة العيد، كذلك فإن التطبيق يوفر العديد من وصفات الأكل بما فى ذلك الأكلات المصرية وأنواع على الطريقة المغربية، وكذلك الجزائرية والليبية والسعودية وغيرها.

3. “ذكرني” – لتكبيرات العيد والتذكير بالسنن

تطبيق “ذكرني” متخصص في الأذكار اليومية، لكنه في موسم العيد يتحول إلى رفيق مثالي لتكبيرات العيد وتذكير المستخدم بالسُنن المهجورة مثل الاغتسال والتبكير للصلاة، وأخذ طريق مختلف عند الذهاب والعودة من المصلى.

أبرز المزايا:



• تفعيل التكبيرات تلقائيًا كل ساعة.

• تنبيهات مبرمجة لآداب العيد.

• عرض نصي وصوتي للأدعية والتكبيرات.

• تخصيص التنبيه حسب المذهب الفقهي.