شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو نفسك تجددي سفرتك في العيد.. 3 تطبيقات تخلي أكلك يحكي عنه الكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبدأ الكثير من الأسر في التحضير لقوائم الطعام والمأكولات الخاصة بالمناسبة، حيث يشتهر العيد بتنوع أطباق اللحوم والمشاوي ولمن يرغب في التجديد أو اكتشاف وصفات مبتكرة وسهلة التحضير، يمكن الاستعانة بتطبيقات الهواتف الذكية التي أصبحت اليوم دليلاً متكاملاً داخل المطبخ.

وفيما يلي ثلاثة من أفضل تطبيقات أندرويد التي تساعدك على إعداد أشهى الوجبات بخطوات بسيطة ونتائج مضمونة، لتجعل من مائدتك في عيد الأضحى تجربة لا تُنسى:

1. تطبيق “Tasty”

واحد من أشهر تطبيقات الطبخ في العالم، ويقدم مئات الوصفات المصوّرة خطوة بخطوة، مع فيديوهات قصيرة توضح طريقة التحضير بوضوح.

يمتاز التطبيق بواجهة سهلة، وإمكانية البحث حسب نوع اللحم أو وقت التحضير، كما يوفّر ميزة “وصفات حسب المكوّنات المتوفرة لديك”، وهي مفيدة جدًا خلال أيام العيد.

2. تطبيق “Yummly”

يُعتبر Yummly من التطبيقات الذكية التي توفر تجربة طهي شخصية، حيث يتعلّم التطبيق من اختياراتك السابقة ليقترح وصفات جديدة تناسب ذوقك.

في عيد الأضحى، يمكنه اقتراح أطباق، ويدعم التطبيق إعداد قائمة تسوق تلقائيًا بناءً على الوصفة المختارة.

3. تطبيق “Cookpad”

يمثّل Cookpad مجتمعًا عالميًا لمحبي الطبخ، حيث يمكن للمستخدمين مشاركة وصفاتهم الخاصة وتقييم وصفات الآخرين وستجد في أيام العيد وصفات عربية تقليدية من مصر والمغرب وبلاد الشام والخليج، مع تعليقات واقتراحات من الطهاة المنزلين الذين جرّبوها والتطبيق يدعم اللغة العربية، ما يجعله سهل الاستخدام لجميع أفراد الأسرة.