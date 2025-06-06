شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عيد الأضحى بدون كرش؟ السر فى هاتفك مش فى المطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تكثر العزومات وتتصدر اللحوم المشهد الغذائى اليومى، ما يجعل التحكم فى الوزن مهمة شبه مستحيلة، ورغم صعوبة مقاومة الفتة والكوارع والريش، فإن الحل ليس فى الحرمان، بل فى الوعى بكميات الطعام وسعراته.

وقد يكون هاتفك الذكى هو مدربك الغذائى الشخصى، فمن خلال تطبيقات مخصصة لحساب السعرات الحرارية ومراقبة الطعام، يمكنك الاستمتاع بالعيد دون أن تقلق على وزنك أو صحتك.



فى هذا التقرير، نرصد لك أفضل 3 تطبيقات مجانية تساعدك على تتبّع وجباتك وحساب السعرات حتى وأنت جالس على السفرة!

1. MyFitnessPal – الأشهر والأقوى فى عالم التغذية

تطبيق عالمى موثوق يتيح لك إدخال كل ما تأكله خلال اليوم، سواء يدويًا أو عبر مسح الباركود الموجود على الأغلفة، يحتوى على قاعدة بيانات ضخمة تشمل الأكلات الشرقية والعربية.

مميزاته:

• يحسب السعرات والدهون والبروتينات بدقة.

• يتيح تسجيل الوزن ومتابعة التقدم.

• يمكنك ربطه بتطبيقات الرياضة الأخرى كـ Fitbit.

مثالى لمن: يريد خطة غذائية متكاملة ويتابع وزنه بانتظام.

2. Yazio – أبسط وسيلة لمتابعة السعرات خلال العيد

اذا كنت تريد تطبيق سريع، فإن Yazio هو الحل الأمثل، واجهة التطبيق أنيقة، ويسمح لك بتسجيل كل وجبة بنقرات بسيطة، كما يقدم توصيات غذائية وفقًا لهدفك (خسارة وزن – ثبات – بناء عضل).

مميزاته:

• حساب تلقائى للسعرات لكل صنف.

• تحديات صحية وأهداف يومية.

• لا يحتاج لخبرة غذائية سابقة.

مثالى لمن: يريد متابعة سريعة وسهلة دون الدخول فى تفاصيل كثيرة.

3. Lifesum – التغذية على طريقة ستايل الحياة

يجمع هذا التطبيق بين الحمية والغذاء الصحى، يقدم خططًا حسب نوع النظام الغذائى (مثل الكيتو، الصيام المتقطع، النباتي)، ويقيّم كل وجبة تأكلها عبر نظام درجات، رائع لعشاق التفاصيل والتغيير.

مميزاته:

• تصميم ممتع وواجهة بصرية جذابة.

• تنبيهات وشعارات تحفيزية.

• يحتوى على وصفات صحية منخفضة السعرات.