شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميتا" تستعد لكشف نظارتها الذكية الجديدة 2026: خفيفة الوزن ومتصلة بجهاز خارجى والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة "ميتا"، التى ما زالت تسعى إلى تثبيت أقدامها بثبات فى سوق الواقعين المعزز والافتراضى، لإطلاق جيل جديد من نظارات الواقع المعزز خفيفة الوزن، والمتوقع أن يتم الكشف عنها رسميًا فى عام 2026.

النظارة الجديدة، التى يشار إليها داخليًا بالاسم الرمزى "Puffin"، تأتى بتصميم أقرب إلى النظارات السميكة المعتادة، مع وزن لا يتجاوز 110 جرامات، أى أقل بكثير من وزن خوذ الواقع الافتراضى الحالية، ويمثل هذا التوجه خبرًا سارًا لمستخدمى نظارات "راى بان" الذكية من ميتا، والذين عبر كثيرون منهم عن انزعاجهم من الوزن الثقيل الذى يمنع ارتداء النظارات لفترات طويلة.

وفى محاولة لتقليل حجم الجهاز إلى الحد الأدنى، من المتوقع أن تعتمد "Puffin" على تتبع حركة العين والإيماءات اليدوية بدلاً من وحدات التحكم التقليدية، ما يعكس توجهًا أكثر بساطة ومرونة فى الاستخدام، وستعمل النظارة بنظام التشغيل HorizonOS، وهو نفس النظام الذى تستخدمه خوذ الواقع الافتراضى "Quest" التابعة لميتا.

وتبرز من بين أبرز التغييرات فى هذه النظارة الجديدة، أنها لن تحتوى على جميع مكونات المعالجة بداخلها، بل سيتم ربطها بجهاز خارجى صغير يتولى عمليات الحوسبة والمعالجة، وهو ما يخفف من وزن النظارة نفسها ويجعل ارتداؤها أكثر راحة، هذا التغيير يعد تحولًا كبيرًا فى استراتيجية ميتا على مستوى تصميم أجهزتها المستقبلية.

وفى سياق متصل، أعلنت ميتا مؤخرًا عن طرح نظاراتها الذكية من طراز "راى بان" فى السوق الهندية، وتم تطوير هذه النظارات بالتعاون مع شركة EssilorLuxottica، وهى مصممة لتكون جهازًا ذكيًا متعدد الوظائف.

وتتيح نظارات "راى بان" الذكية للمستخدمين تنفيذ مجموعة واسعة من المهام عبر الأوامر الصوتية فقط، مثل التعرف على البيئة المحيطة، والترجمة الفورية، وإرسال واستقبال الرسائل، وإجراء المكالمات، والحصول على معلومات لحظية – وكل ذلك دون الحاجة إلى وجود هاتف ذكى قريب.