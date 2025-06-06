شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الضحك الجماعى إلى التحديات الرقمية.. العيد فى البيت مش ممل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع زحمة العيد وازدحام المتنزهات وغلاء أسعار الخروجات، قد يقرر البعض قضاء عيد الأضحى في البيت وسط العائلة.

ورغم أن الفكرة قد تبدو مملة للبعض، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك تمامًا، فهناك عشرات الوسائل لقضاء وقت ممتع ومسلي دون الحاجة إلى مغادرة المنزل.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز 5 ألعاب جماعية وذكية يمكنك لعبها مع الأهل أو الأصدقاء، سواء بشكل رقمي عبر الموبايل أو تقليدي على أرض الواقع.

1. لعبة “أونو” – الكلاسيكية التي لا تموت

سواء كانت الورق الحقيقي أو التطبيق على الهاتف، فإن لعبة Uno تظل من أكثر الألعاب إثارة و كل لاعب يحاول التخلص من أوراقه بأسرع ما يمكن، لكن الحظ والتخطيط والحرب النفسية تدخل على الخط.

المناسبون لها: أفراد العائلة من مختلف الأعمار.

المدة: من 10 إلى 30 دقيقة للجولة الواحدة.

2. لعبة “منو أنا؟”

لعبة بسيطة ومسلية: كل شخص يضع ورقة على جبهته باسم شخصية مشهورة أو كرتونية، ويحاول تخمينها عبر أسئلة “نعم/لا”.



3. لعبة “Among Us”

لعبة إلكترونية مشهورة، يلعبها الجميع من هواتفهم (سواء أندرويد أو iOS)، وتقوم فكرتها الفكرة على وجود خائن بين أفراد الطاقم الفضائي، وعليك اكتشافه قبل أن يدمركم جميعًا.



4. لعبة “كوتشينة"

إذا كنت ترغب في الطابع العربي الكلاسيكي، فلعبة الكوتشينة تظل حاضرة في كل بيت، فالأجواء العائلية تكون مختلفة تمامًا مع ضحك وحماس في كل يد.



5. لعبة “Just Dance Now”

إذا كنت تملك شاشة كبيرة أو حتى موبايل، وتحب ترقص، فجرب لعبة Just Dance Now.

اللعبة توفر تحديات رقص ممتعة على أنغام أشهر الأغاني، ويمكن أن يشارك فيها الجميع باستخدام الهاتف فقط.

مناسبة للأجواء العائلية المرحة أو للأطفال.

