شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤتمر آبل للمطورين 2025 يلامس حياة المستخدمين.. حتى من خارج عالم التقنية والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فعاليات مؤتمر آبل السنوى للمطورين WWDC 2025 يوم 9 يونيو الجارى، وسط ترقب واسع لما ستكشف عنه الشركة الأميركية من تحديثات على أنظمة تشغيل أجهزتها الذكية، ورغم أن المؤتمر يبدو فى ظاهره موجهًا للمبرمجين والمطورين، إلا أن تأثيره يمتد إلى كافة فئات المستخدمين، من ربات المنازل وموظفى المكاتب، إلى الطلاب والمستخدمين العاديين الذين يمتلكون أجهزة آيفون وآيباد وماك.

أبرز ما يتوقع الإعلان عنه خلال المؤتمر هو نظام التشغيل الجديد iOS 26، والذى يرجّح أن يحمل هذا الاسم بدلًا من الترقيم المعتاد iOS 19 ليعكس رقم السنة، النظام سيجلب واحدة من أكبر عمليات إعادة التصميم فى تاريخ آيفون، مع تحسينات تشمل الشاشة الرئيسية، والأدوات الذكية Widgets، وسهولة التنقل بين التطبيقات.

وتهدف هذه التحسينات إلى تسهيل استخدام الهاتف فى السيناريوهات اليومية، مثل متابعة المؤقت أثناء الطهى، أو الرد السريع على الرسائل أثناء الانشغال بمهام المنزل أو العمل، النظام الجديد سيتاح كمجرد تحديث مجانى، ما يمنح المستخدمين تجربة جديدة تمامًا دون الحاجة إلى شراء جهاز جديد.

بعد تأخير بعض ميزات الذكاء الاصطناعى التى وعدت بها العام الماضى، تتجه آبل هذا العام إلى إدخال مجموعة جديدة من وظائف الذكاء الاصطناعى تحت مظلة "Apple Intelligence"، وهى ميزات مخصصة لمساعدة المستخدم بهدوء فى المهام اليومية.

على سبيل المثال، يمكن للموظف المشغول بالاجتماعات أن يستفيد من مساعدات ذكية لتلخيص الإيميلات أو التنبيه بالمكالمات المهمة، كما قد يستفيد الآباء والأمهات من إشعارات تنبيهية أكثر وعيًا بالاحتياجات المنزلية مثل قائمة المشتريات أو مواعيد الطبيب، وكل ذلك من دون تدخل مباشر من المستخدم.

إلى جانب iOS، من المنتظر أن تكشف آبل عن تحديثات رئيسية لأنظمة macOS 26 وiPadOS 26 وساعة آبل ونظارة Vision Pro، الهدف هو تحسين الأداء العام، تقليل استهلاك البطارية، وتعزيز التكامل بين الأجهزة المختلفة ضمن منظومة آبل.

وتخدم هذه التحديثات شريحة واسعة من المستخدمين مثل المعلمين الذين يستخدمون الماك لإعداد الدروس والآيباد للعروض التفاعلية، أو الموظفين الذين يتنقلون بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر خلال العمل اليومي.

وفقًا للتقارير، من غير المتوقع أن تكشف آبل عن أجهزة جديدة خلال مؤتمر هذا العام، حيث من المرجّح أن يتم تخصيص الحدث بالكامل لاستعراض قدرات البرمجيات، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المنتجات الجديدة فى مؤتمر منفصل فى سبتمبر المقبل.

بعيدًا عن الجانب التقنى، يكتسب مؤتمر WWDC 2025 أهميته من كونه يعيد تشكيل تجربة المستخدم اليومية مع أجهزة آبل، فحتى من لا يتابع التقنية، سيشعر بتأثير ما سيعلن خلال المؤتمر، سواء عبر واجهات أبسط، أو هواتف أسرع، أو تطبيقات أكثر ذكاءً.