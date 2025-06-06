شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ﻿لعبة فورتنايت تدعم التحسينات البصرية على سويتش 2 وتتحكم بالماوس والان مع تفاصيل الخبر

ستصل لعبة Fortnite إلى Switch 2 مع بعض التحسينات البصرية الهائلة والميزات الجديدة التى ستجعلها تبدو وكأنها لعبة جديدة لجمهور Nintendo.

بينما كنا نعلم أن لعبة فورتنايت ستكون متاحة للعب على جهاز سويتش 2 عند إطلاقها، أعلنت Epic اليوم عن جميع الميزات الجديدة التى سيتم دمجها فى اللعبة عبر تحديث، وبعد سنوات من العمل بمعدل 30 إطارًا فى الثانية على جهاز سويتش الأصلى، ستعمل فورتنايت الآن بمعدل 60 إطارًا فى الثانية على سويتش 2، كما ستحصل اللعبة على دقة أعلى من 1560x880 عند تثبيتها و1600x900 عند فصلها (من 1560x880 عند تثبيتها / 1170x660 عند فصلها)، كما سيتم تحسين جودة مسافة الرسم، والقوام، والظلال، وعرض الماء، مما سيجعل اللعبة أكثر وضوحًا.

ومن ناحية أخرى، تُطلق فورتنايت دعمًا لميزة GameChat على جهاز سويتش 2، بالإضافة إلى دعم عناصر تحكم ماوس Joy-Con 2، وبينما أطلقت Epic تحديث فورتنايت بالفعل لمستخدمى سويتش، إلا أن دعم عناصر تحكم الماوس التى تعمل فى باتل رويال، وزيرو بيلد، وتيم رامبل، وإعادة التحميل، وفورتنايت أو جى لن يُطلق قبل 7 يونيو.

ويصادف 7 يونيو أيضًا انتهاء موسم فورتنايت المستمر المستوحى من حرب النجوم مع فعالية Death Star Sabotage المباشرة، والتى من المرجح أن تبدو أفضل بكثير على سويتش 2 مقارنةً بسابقتها.