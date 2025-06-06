شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الألوان المتوقعة لهاتف Pixel 10 الجديد.. الأسود غير متاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز هواتف Pixel 10 وPixel 10 Pro بشفافيتها الزجاجية من نواحٍ عديدة، لكن بعض التفاصيل والخصائص الرئيسية لا تزال مجهولة أو غير واضحة تمامًا، مع وجود خلافات بين العديد من المُسربين، حول خيارات الألوان.

ألوان هاتف Pixel 10 المتوقعة

وقد ذهبت بعض التوقعات المنشورة من موقع Android Headlines، أن هاتف Pixel 10 قد يأتي بعدة ألوان وهم أزرق فائق، رمادي، بورسلين فاتح، أخضر غامق، اللون الاصفر

ولا شك أن هذه هي العلامات التسويقية الرسمية لجميع خيارات الألوان هذه، ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الأزرق الفائق هو لون "يشبه الأزرق الملكي"، لكن يبدو أن لون Obsidian (المعروف أيضًا باسم الأسود) غير متاح لهاتفي Pixel 10 Pro و10 Pro XL أيضًا، وربما الأكثر إثارة للدهشة، أنه من المتوقع استبدال لون Google المميز بنسخة أفتح.

يُقال إن لون "Light Porcelain" سيتخذ طابعًا "أكثر بياضًا" مقارنةً بطلاء Porcelain الكلاسيكي، بينما من المتوقع أن يكون لون Sterling Gray أفتح من لون Midnight الرمادي الداكن المذكور سابقًا.