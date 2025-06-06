شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يضيف ميزات جديدة لحالة المستخدم.. دعم للموسيقى والملصقات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل تطبيق واتساب إطلاق مزايا جديدة بوتيرة متسارعة، وهذه المرة جاء الدور على تحديثات "الحالة"، والتى تحظى بإقبال واسع بين المستخدمين، ومع التحديث الأخير قدم التطبيق أربع أدوات جديدة تهدف إلى جعل تجربة مشاركة الحالة أكثر تفاعلية، ومتعة، وتخصيصًا.

"حالة واتساب" تعد النسخة الخاصة بالتطبيق من ميزة القصص على إنستجرام، حيث تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مؤقت يعبر عنهم، وتحديثاتهم اليومية، والآن بات بإمكانهم الاعتماد على أدوات جديدة لتعزيز هذه التجربة.

أبرز المزايا الجديدة فى تحديث الحالة:

تنسيق متعدد: أصبح بإمكان المستخدمين الآن إنشاء حالة مصورة على هيئة "كولاج" مكوّن من 6 صور كحد أقصى، باستخدام أداة التعديل المدمجة داخل التطبيق.

مشاركة الموسيقى: يمكن لمستخدمى واتساب الآن نشر حالة تركز على أغنية مفضلة، بل وإضافة ملصق يعكس أجواء هذه الأغنية، فى خطوة تعزز الطابع الشخصى للتحديثات.

الصور كملصقات: تتيح الميزة الجديدة تحويل الصور الخاصة بك إلى ملصقات يمكن استخدامها داخل الحالة. كما يمكنك تعديل حجم الصورة وشكلها حسب رغبتك قبل مشاركتها.

دعوة الأصدقاء للمشاركة: من خلال استخدام ملصق "Add Yours"، يمكنك دعوة أصدقائك للتفاعل مع حالتك، والمشاركة بصور أو محتوى مشابه على حساباتهم.

واتساب أكد أن هذه الميزات الجديدة ستبدأ فى الوصول تدريجيًا إلى جميع المستخدمين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واتساب يختبر خاصية "اسم المستخدم" بدلًا من رقم الهاتف

وفى سياق متصل، يعمل واتساب حاليًا على اختبار خاصية جديدة تسمح بإنشاء "اسم مستخدم" للحسابات، بهدف الحد من مشاركة أرقام الهواتف الشخصية، خصوصًا فى المحادثات مع الغرباء أو عبر المجموعات.

الميزة الجديدة تمنح المستخدمين إمكانية اختيار اسم تعريفى فريد يمكن مشاركته مع الآخرين دون القلق من كشف الرقم الشخصى، ومن المتوقع أن يطلب من المستخدمين إدخال اسم يتضمن حرفًا واحدًا على الأقل، بالإضافة إلى أرقام أو رموز، كما يشترط ألا يبدأ اسم المستخدم بـ "www"، وسيخضع لعملية تحقق للتأكد من توافره وعدم استخدامه من قبل شخص آخر.

هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة فى ما يتعلق بالخصوصية، خاصة فى المجموعات والمحادثات التى تشمل تواصلًا مع الأنشطة التجارية أو الغرباء.