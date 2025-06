شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تحدث 8 من الألعاب لجهاز Switch 2 أبرزها سوبر ماريو والان مع تفاصيل الخبر

مع استعداد نينتندو لإطلاق جهاز سويتش 2 فى يونيو الجارى، تُطلق تحديثات لعدد أكبر من الألعاب مقارنةً بالفترة التى أعلنت عنها سابقًا، وفى سلسلة من صفحات الدعم التى رصدها موقع نينتندو لايف، كشفت نينتندو عن تحديثات مجانية تهدف إلى تحسين أداء ألعاب سويتش 2.

وفيما يلى قائمة بالألعاب الإضافية التى تقوم Nintendo بتحديثها:

* سوبر ماريو برذرز وندر

* أسطورة زيلدا: دموع المملكة

* أسطورة زيلدا: بريث أوف ذا وايلد

* بوفيه أحلام كيربي

* كيربى ستار ألايز

* سوبر ماريو 3D All-Stars

* سجلات زينوبليد 3

* بيكمين 3 ديلوكس

بالنسبة لمعظم هذه الألعاب، تقول نينتندو إنها "أجرت تعديلات عديدة لتحسين أسلوب اللعب على نينتندو سويتش 2"، دون الخوض فى تفاصيل التغييرات تحديدًا، وتأتى هذه التعديلات عقب إعلانات الشهر الماضى، عندما أعلنت نينتندو أنها ستُحدّث اثنى عشر عنوانًا لجهاز سويتش 2، بما فى ذلك ألعاب مثل بوكيمون سكارليت وبوكيمون فايوليت وأسطورة زيلدا: أصداء الحكمة.

وتعتبر هذه التحديثات منفصلة عن الترقيات المدفوعة لألعاب مثل The Legend of Zelda: Breath of the Wild، وSuper Mario Party Jamboree، وKirby and the Forgotten Land.

وأعلن مطورو الطرف الثالث عن تحديثات مجانية لجهاز Switch 2، وسيحصل Fortnite على تحديث يوفر معدلات إطارات أفضل، ودقة أعلى، وإمكانية الوصول إلى GameChat، كما يُضيف No Man's Sky دعمًا لتعدد اللاعبين، ودعمًا لشاشات اللمس، وعناصر تحكم جيروسكوبية، وحفظًا متبادلًا.