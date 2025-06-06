شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. كيف تحمى خصوصيتك داخل منزلك الذكى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى العصر الرقمى الذى نعيش فيه، أصبحت البيانات الشخصية ذات قيمة كبيرة، لذلك، فإن حماية هذه البيانات من الاختراق ليست مجرد رفاهية، بل ضرورة قصوى، نظرًا لأن البيانات الشخصية جزء لا يتجزأ من هويتنا الرقمية، واختراقها يعنى الكشف عن معلوماتنا الخاصة التى قد لا نرغب فى مشاركتها مع أى شخص، مما يؤدى إلى انتهاك وأضح للخصوصية والشعور بعدم الأمان.

وتشكل الأجهزة الذكية خطرًا لايستهان به فى تهديد بياناتك الشخصية، لذا نستعرض خلال السطور التالية كيفية حماية خصوصيتك أثناء استخدام أجهزة المنزل الذكي.

1. تأمين شبكة Wi-Fi:

استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لشبكة Wi-Fi، وفعّل تشفير WPA3

2. استخدام كلمات مرور قوية وفريدة للأجهزة:

تأكد من تغيير كلمات المرور الافتراضية التى حددتها العلامة التجارية عند شرائها، وعيّن كلمات مرور قوية وفريدة لكل جهاز ذكي.

3. تحديث البرامج الثابتة للجهاز بانتظام:

حافظ على تحديث جميع أجهزتك الذكية بأحدث البرامج الثابتة وتحديثات البرامج.

4. تقييد إعدادات مشاركة البيانات:

عدّل وقيّد جمع البيانات غير الضرورى وعطّل ميزات مثل التسجيلات الصوتية، والتخزين، وتتبع الموقع عند عدم الحاجة إليها.

5. تعطيل الميزات غير المستخدمة والتفعيل الصوتي:

أوقف تشغيل الميزات التى لا تستخدمها، وخاصةً وضع الاستماع الدائم أو الوصول عن بُعد.

6. اختر علامات تجارية موثوقة:

اختر علامات تجارية موثوقة ذات سجل أمنى قوي. فهى أكثر عرضة لتقديم تحديثات منتظمة وحماية بيانات قوية.