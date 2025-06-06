شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Hugging Face تطلق SmolVLA: نموذج روبوتات يعمل بكفاءة على أجهزة MacBook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جديدة نحو جعل تقنيات الروبوتات المتقدمة في متناول الجميع، أعلنت منصة تطوير الذكاء الاصطناعي Hugging Face هذا الأسبوع عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد مفتوح المصدر للروبوتات يُدعى SmolVLA، والذي يتميز بكفاءته العالية وخفة حجمه لدرجة أنه يمكن تشغيله على جهاز MacBook أو أي وحدة معالجة رسومية استهلاكية.

وبحسب الشركة، فإن SmolVLA — وهو اختصار لـ Vision-Language-Action — تفوق على نماذج أكبر حجمًا في بيئات افتراضية وواقعية، رغم أنه لا يتجاوز حجمه 450 مليون معامل فقط.

وتقول Hugging Face في منشور رسمي:“SmolVLA يهدف إلى ديمقراطية الوصول إلى نماذج VLA، وتسريع البحث في مجال وكلاء الروبوتات الشاملة، وإنه ليس مجرد نموذج خفيف وفعّال، بل أيضًا طريقة جديدة لتدريب وتقييم تقنيات الروبوتات العامة”.

ويُعد النموذج جزءًا من جهود Hugging Face المتنامية لبناء منظومة متكاملة من البرمجيات والأجهزة منخفضة التكلفة الخاصة بالروبوتات، فخلال العام الماضي، أطلقت الشركة مشروع LeRobot، والذي يضم نماذج وأدوات وبيانات تدريبية مخصصة لهذا المجال، كما استحوذت مؤخرًا على شركة Pollen Robotics الفرنسية الناشئة، وكشفت عن مجموعة من الأنظمة الروبوتية منخفضة التكلفة، بما في ذلك روبوتات شبيهة بالبشر.

وقد تم تدريب SmolVLA باستخدام بيانات من LeRobot Community Datasets، وهي مجموعات بيانات تشاركية مفتوحة المصدر تم تحميلها عبر منصة Hugging Face، مما يمنحه قابلية للتكيف مع مهام متنوعة في عالم الروبوتات.

ميزة تقنية مبتكرة: الاستدلال غير المتزامن

من أبرز مميزات SmolVLA هو دعمه لنظام استدلال غير متزامن (asynchronous inference stack) يسمح بفصل عملية معالجة الصور والأصوات عن عملية اتخاذ القرار وتحريك الروبوت. ووفقًا لـ Hugging Face، فإن هذا الفصل يسهم في تسريع استجابة الروبوتات في البيئات المتغيرة بسرعة، مما يجعلها أكثر كفاءة وفعالية في الزمن الحقيقي.

جاهز للتجربة… والتنزيل متاح للجميع

النموذج متاح الآن للتنزيل مباشرة من منصة Hugging Face، وقد بدأ بعض المستخدمين بالفعل بتجربته، ففي أحد المنشورات على منصة X (تويتر سابقًا)، قال أحد المطورين إنه استخدم SmolVLA للتحكم بذراع روبوتية من جهة خارجية، في دليل عملي على قابلية النموذج للاستخدام الفوري.

المنافسة تشتد في سباق الروبوتات المفتوحة المصدر

ورغم أهمية هذه الخطوة، فإن Hugging Face ليست الوحيدة في هذا السباق، فشركة Nvidia تقدم مجموعة من الأدوات المفتوحة المصدر في مجال الروبوتات، بينما تطور شركة K-Scale Labs مكونات لما تسميه “الروبوتات البشرية مفتوحة المصدر”.

كما تضم السوق شركات منافسة كبرى مثل Dyna Robotics وPhysical Intelligence المدعومة من جيف بيزوس، بالإضافة إلى RLWRLD.

وبهذا الإطلاق، تفتح Hugging Face الباب أمام الباحثين والمطورين والمبتكرين لبناء أنظمة روبوتية ذكية وفعالة دون الحاجة إلى بنى تحتية مكلفة، مما يُشكل تحولًا نوعيًا في طريقة تطوير الروبوتات المستقبلية.