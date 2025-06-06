شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعد للكشف عن iOS 19 بتصميم جديد كليًا وميزات صحية وذكاء اصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام من انعقاد مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2025، تتزايد التسريبات حول الإصدار الجديد من نظام التشغيل الخاص بهواتف آيفون، المعروف حاليًا باسم iOS 19، وبحسب تقارير متعددة، فإن التحديث المرتقب سيحمل تغييرات جوهرية على صعيد التصميم والوظائف، وقد يشمل حتى تغييرًا في الاسم نفسه.

تغيير في التسمية: iOS 19 قد يصبح iOS 26

وفقًا لتقرير نشره موقع Bloomberg، تخطط آبل لتغيير نظام تسمية أنظمة تشغيلها ليعكس سنة الإصدار بدلاً من الأرقام التقليدية، وبالتالي، فإن iOS 19 سيُعاد تسميته إلى iOS 26، لتتماشى مع تسمية السنوات كما تفعل شركات السيارات.

وسيشمل هذا التغيير أنظمة تشغيل آبل الأخرى مثل iPadOS 26 وmacOS 26 وwatchOS 26 وtvOS 26 وvisionOS 26.

تصميم مستوحى من Vision Pro

يُتوقع أن يكون هذا التحديث أكبر إعادة تصميم لنظام iOS منذ إصدار iOS 7، ووفقًا للتسريبات، سيستند التصميم الجديد إلى واجهة نظارة Vision Pro، مع تغييرات تشمل ألواحًا شبه شفافة للتنقل، وأيقونات دائرية للتطبيقات، وذلك بهدف توحيد تجربة الاستخدام بين جميع أجهزة آبل.

تطبيق موحد للألعاب

تشير التقارير إلى أن آبل تعمل على إطلاق تطبيق جديد مخصص للألعاب، يدمج محتوى Apple Arcade مع ألعاب App Store، ويقدّم مركزًا موحدًا للإنجازات، لوائح المتصدرين، والمحتوى المتعلق بالألعاب.

ويأتي هذا بالتزامن مع استحواذ آبل على أول استوديو ألعاب خاص بها، RAC7، في خطوة تعكس اهتمامها المتزايد بصناعة الألعاب.

مساعد صحي افتراضي

من المتوقع أن تكشف آبل عن ميزة جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي تعمل كمساعد صحي شخصي، وتقوم هذه الميزة بتحليل بيانات المستخدم من تطبيق “صحتي” (Health)، وتقديم اقتراحات لتحسين نمط الحياة، كما سيتم تحديث التطبيق ليشمل خاصية تتبع الطعام، تتيح تسجيل كمية الكربوهيدرات والكافيين المستهلكة.

إدارة ذكية للبطارية

تشير التسريبات إلى أن iOS 19 (أو iOS 26) سيتضمن تحسينات في إدارة البطارية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحليل أنماط الاستخدام اليومية، والتعديل التلقائي لتقليل استهلاك الطاقة. وقد يشمل التحديث رمزًا جديدًا للشحن يظهر على شاشة القفل، يعرض الوقت المتبقي للوصول إلى الشحن الكامل.

وتجري آبل أيضًا اختبارات على ميزة الشحن اللاسلكي العكسي في طرازات iPhone 17 Pro، والتي تتيح شحن أجهزة أخرى مثل AirPods أو Apple Watch مباشرة من الهاتف.

ترجمة فورية في تطبيق الرسائل

وفقًا لموقع 9to5Mac، سيحصل تطبيق الرسائل على ميزة الترجمة الفورية باستخدام تقنيات Apple Intelligence، حيث سيتم ترجمة الرسائل تلقائيًا عند استلامها، كما قد يشمل التحديث ميزة استطلاع رأي داخل المحادثات الجماعية، مع اقتراحات ذكية من الذكاء الاصطناعي لمواضيع التصويت.

ماذا عن سيري؟

رغم أن مؤتمر 2024 السابق عرض نسخة متقدمة من مساعد Siri القادر على تنفيذ مهام متعددة وفهم السياق عبر التطبيقات، إلا أن آبل أعلنت في مارس أن هذه الميزات تأجلت ولم يتم تضمينها في التحديث القادم. لذلك، من المتوقع أن تركز آبل هذه المرة على التصميم والتكامل الذكي، مع تحسينات طفيفة على قدرات Siri الحالية.

من المنتظر أن يتم الكشف عن iOS 19 — أو iOS 26 حسب التسمية الجديدة — خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر WWDC 2025 المقررة يوم الإثنين المقبل ومن المرجح أن تطرح آبل النسخة التجريبية للمطورين فور انتهاء الحدث، على أن تصل النسخة النهائية للمستخدمين في خريف هذا العام مع إطلاق iPhone 17.