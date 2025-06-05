شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارات Meta Aria Gen 2 الذكية: تتبع اليد والعين ومستشعر نبض متقدم بتصميم خفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا عن الجيل الثانى من نظارات Aria Gen 2 الذكية، والتى تأتى كتحديث متطور لمشروعها البحثى السابق “Project Aria” الذى أطلقته فى عام 2020.

وتُعد النظارات الجديدة منصة اختبار تجريبية تركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى فى الأجهزة القابلة للارتداء، وتستهدف الباحثين وشركاء ميتا الأكاديميين والصناعيين.



نظارات Meta Aria Gen 2 الذكية

تصميم مريح وتحسينات فى الرؤية والتتبع

تتميز نظارات Aria Gen 2 بوزن خفيف يتراوح بين 74 و76 جرامًا، مع تصميم قابل للطى لسهولة التخزين والحمل وتتوفر بـ ثمانية مقاسات مختلفة لتناسب تنوع أشكال الوجوه من حيث عرض الرأس وجسر الأنف.

وتضم النظارات مستشعر كاميرا عالمى الغالق قادر على التقاط مدى ديناميكى واسع يصل إلى 120dB، مقارنة بـ70dB فى الجيل الأول، ما يجعلها قادرة على العمل فى ظروف إضاءة متعددة بكفاءة أكبر. كما تم تزويدها بـ أربع كاميرات للرؤية الحاسوبية بزاوية عرض أوسع، ما يتيح تتبعًا متقدمًا لليد والعين فى بيئة ثلاثية الأبعاد، مع زيادة التداخل البصرى بين الكاميرات من 35 إلى 80 درجة، لتعزيز إدراك العمق والتفاعل المكاني.

تقنيات تتبع العين واليد

تعتمد النظارات على نظام تتبع بصرى للعين يراقب نقطة النظر، حركة كل عين، الرمش، وقطر حدقة العين، مما يساعد على تحسين التفاعل بين الإنسان والحاسوب وفهم التركيز البصرى للمستخدم.

كما يمكنها تتبع حركة اليد فى الفضاء ثلاثى الأبعاد وإنتاج أوضاع للمفاصل اليدوية، وهو أمر مفيد فى تطوير بيانات لتطبيقات مثل تحكم الروبوتات الدقيقة بالأيدي.

قدرات استشعارية متقدمة

وتأتى نظارات Aria Gen 2 بمجموعة من المكونات المتطورة تشمل:

• كاميرا RGB بدقة 12 ميغابكسل

• 4 كاميرات للرؤية الحاسوبية

• مستشعر ضوء محيط مُعاير

• 7 ميكروفونات مكانية

• مقياس تسارع

• جهاز GNSS لتحديد الموقع

• مقياس ضغط جوي

• سماعات ستيريو

• مفتاح خصوصية وتحكم بالصوت

• منفذ USB-C

• مستشعر PPG لقياس معدل نبض القلب

• ميكروفون تلامسى مدمج فى وسادة الأنف

الذكاء الاصطناعى والإدراك الحركي

تستخدم النظارات تقنيات القياس البصرى القائم على العطالة (VIO) لتحديد موقعها فى الفضاء بست درجات حرية (6DOF)، مما يساهم فى فهم البيئة المحيطة وتسهيل مهام الملاحة ورسم الخرائط. وتعتمد هذه القدرات على معالجات مشتركة مخصصة من ميتا تعمل على تشغيل خوارزميات إدراك ذكى داخل الجهاز.

مخصصة للبحث وليست للاستخدام التجاري

رغم الإمكانيات الهائلة التى تقدمها، أوضحت ميتا أن Aria Gen 2 ليست منتجًا استهلاكيًا، بل تمثل منصة اختبارية لتطوير النظارات الذكية المستقبلية.

تُعد Aria Gen 2 خطوة مهمة نحو دمج قدرات الإدراك البشرى بالذكاء الاصطناعى، وقد تكون الأساس لجيل جديد من النظارات الذكية التى تغير طريقة تفاعلنا مع التقنية فى المستقبل.