شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أخطاء رقمية يقع فيها المسافرون خلال عطلة العيد.. تجنبها لتحمى بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع حلول عيد الأضحى واقتراب موسم السفر والعطلات، يتجه الملايين إلى التنقل بين المدن أو الدول لقضاء الإجازة مع العائلة أو الاستجمام ويحرص الكثيرون على تنظيم حقائبهم والتأكد من حجوزاتهم، يغفل البعض عن أمر لا يقل أهمية: حماية بياناتهم الرقمية خلال الرحلة.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على خمسة أخطاء شائعة يرتكبها المسافرون في العيد، قد تؤدي إلى تسريب معلوماتهم الشخصية أو اختراق حساباتهم الرقمية1. الاتصال بشبكات Wi-Fi العامة دون حماية

في المطارات والفنادق والمقاهي، قد تبدو شبكات الإنترنت المجانية مغرية، لكنها قد تكون مصيدة للقراصنة، حيث تفتقر شبكات Wi-Fi العامة غالبًا للتشفير القوي، ما يجعلها بيئة مثالية لاعتراض البيانات وسرقة كلمات المرور أو المعلومات البنكية، لذا يمكنك استخدم شبكة VPN موثوقة أثناء الاتصال، أو امتنع تمامًا عن تنفيذ معاملات حساسة كالدفع الإلكتروني على شبكات مفتوحة.

2. مشاركة الموقع الجغرافي لحظة بلحظة

يلجأ الكثيرون إلى مشاركة صورهم ومواقعهم عبر إنستجرام أو سناب شات كنوع من توثيق الرحلة، لكن هذا قد يكشف أن المنزل خالٍ، ويغري اللصوص أو حتى المحتالين باستغلال المعلومة، لذا قم بنشر الصور بعد العودة، أو استخدم إعدادات الخصوصية لتحديد من يرى موقعك.

3. عدم تحديث التطبيقات أو نظام التشغيل

غالبًا ما يؤجل المسافرون تحديث هواتفهم خوفًا من نفاد البطارية أو ضعف الاتصال، لكن التحديثات لا تتعلق فقط بالميزات الجديدة، بل تحتوي على ترقيعات أمنية هامة تسد الثغرات التي قد يستغلها الهاكرز، لذا حدّث جهازك بالكامل قبل مغادرة المنزل وتأكد من أن جميع التطبيقات تعمل بإصدارها الأحدث.

4. ترك خاصية “البلوتوث” و“الواي فاي” قيد التشغيل

حتى وإن لم تكن متصلًا، فإن ترك البلوتوث أو الواي فاي مفتوحًا يمكن أن يسمح للأجهزة المحيطة بالوصول لجهازك أو تعقبه، لذا أغلق البلوتوث والواي فاي حين لا تحتاج إليهما، خاصة في الأماكن العامة والمزدحمة.

5. استخدام شواحن عامة أو غير موثوقة

قد تبدو منافذ الشحن في الأماكن العامة آمنة، لكن بعضها يمكن التلاعب به لسرقة بيانات هاتفك في ما يُعرف بـ”الهجوم عبر USB” أو juice jacking، لذا احمل شاحن الحائط الخاص بك أو استخدم باور بانك، وامتنع عن استخدام كابلات مجهولة.

السفر في العيد متعة لا تُضاهى، لكن الحفاظ على أمانك الرقمي لا يقل أهمية عن سلامتك الجسدية، و باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك الاستمتاع بعطلتك دون القلق من اختراق حساباتك أو تسريب بياناتك.