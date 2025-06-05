شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة إنشاء روبوتات دردشة بالذكاء الاصطناعى مخصصة حسب رغبتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر واتساب ميزة تتيح لك قريبًا إنشاء “صديق ذكي” جديد تتحدث معه وقتما تشاء، حيث تعمل واتساب حاليًا على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء روبوتات دردشة مخصصة بالذكاء الاصطناعى، قابلة للتعديل حسب احتياجاتهم واهتماماتهم، فى خطوة تمهد لإدماج تجارب الذكاء الاصطناعى بشكل أوسع داخل التطبيق.

وقد أطلقت ميتا بالفعل ميزة مشابهة على تطبيقى إنستجرام وماسنجر من خلال منصة Meta AI Studio، حيث يمكن للمستخدمين تحديد هدف الروبوت، شخصيته، ومظهره الخارجى، والتفاعل معه كما لو كان جهة اتصال حقيقية.

الاختبار بدأ على أندرويد

وبحسب تقرير جديد من موقع WABetaInfo المتخصص بتسريبات واتساب، فإن الميزة بدأت بالوصول إلى مجموعة محدودة من مستخدمى النسخة التجريبية على أندرويد من خلال التحديث رقم 2.25.18.4 عبر متجر Google Play.

وقد تم رصد هذه الميزة لأول مرة أوائل هذا العام تحت اسم “Create an AI” أو “أنشئ روبوتًا ذكيًا”.

وتأتى هذه الخطوة ضمن خطة ميتا الطموحة لتعزيز حضور الذكاء الاصطناعى داخل تطبيقاتها اليومية، مثل واتساب، وتوفير أدوات تفاعلية مخصصة لكل مستخدم.

كيف يعمل “Create an AI” على واتساب؟

الميزة الجديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء روبوت دردشة افتراضى يقوم بدور المدرب الشخصى، مساعد الإنتاجية، أو مجرد صديق للدردشة، وذلك بناءً على تفضيلات المستخدم الدقيقة.

لبدء التجربة، يقوم المستخدم بالضغط على خيار “Create AI”، ثم يصف شخصية ووظيفة الروبوت الذى يريده باستخدام فقرة نصية تصل إلى 1000 حرف.

بناءً على هذا الوصف، يقترح واتساب قوالب جاهزة وأنماط شخصيات مختلفة مثل:

• مدرب تحفيزي

• معلم مساعد

• خبير إنتاجية

• رفيق للدعم النفسي

يمكن للمستخدم اختيار نبرة الحوار التى يفضلها (هادئة، مفعمة بالطاقة، ملهمة)، وكذلك تصميم الصورة الرمزية للروبوت عبر الاختيار من الاقتراحات أو إدخال أوصاف لتوليد الصورة تلقائيًا بالذكاء الاصطناعي.

ويمكن أيضًا كتابة سطر تعريفى يحدد هوية الروبوت ودوره، ما يمنحه لمسة شخصية مميزة.

روبوتات خاصة أو قابلة للمشاركة

بعد إنشاء الروبوت، يمكن للمستخدم الاحتفاظ به خاصًا للاستخدام الشخصى أو مشاركة رابط مباشر له مع الأصدقاء، المجموعات، أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، من ينشئ روبوتًا لمساعدته فى تعلم اللغات يمكنه مشاركته مع زملاء الدراسة، بينما قد يفضل آخرون إبقاء روبوتات الإنتاجية أو التدوين اليومية خاصة.

متى تتوفر الميزة للجميع؟

رغم عدم وجود موعد رسمى لإطلاق عالمى حتى الآن، يؤكد WABetaInfo أن واتساب يوسّع نطاق التجارب تدريجيًا، وأن الميزة ستصل إلى عدد أكبر من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

بهذه الخطوة، يبدو أن واتساب يتحول من مجرد تطبيق مراسلة إلى منصة تفاعلية ذكية يمكن أن تقدم تجارب مخصصة تناسب كل شخص على حدة، مما يعزز من ارتباط المستخدمين بها ويضيف بعدًا جديدًا للعلاقات الرقمية.