شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المنازل الذكية جواسيس صامتة تخترق بياناتك الشخصية وتهدد خصوصيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل النمو السريع في استخدام الأجهزة الذكية، من المرجح أن يكون لدينا جميعًا جهاز ذكي واحد على الأقل في منازلنا، بدءًا من المكانس الكهربائية الروبوتية ووصولًا إلى كاميرات المراقبة، وثلاجات الذكاء الاصطناعي، وأجهزة الطهي الذكية، وغيرها، ورغم أن هذه الأجهزة توفر راحة فائقة، إلا أنها تنطوي أيضًا على خطر خفي يتمثل في كشف بياناتك الشخصية.

وفيما نستعرض كيفية تخزين بعض أجهزة المنزل الذكي الأكثر شيوعًا للبيانات، على النحو التالي:المكانس الكهربائية الروبوتية

تتميز المكانس الكهربائية الروبوتية بتقنية خرائط متقدمة، فهي تستخدم كاميرات وأجهزة استشعار لمسح تصميم منزلك، وكل زاوية، وموقع الأثاث، والعوائق التي يتم تسجيلها رقميًا، وبينما يساعد هذا على تحسين كفاءة التنظيف، إلا أن معظم هذه البيانات تُخزن في السحابة وتُشارك مع جهات خارجية لتحسين الذكاء الاصطناعي أو بناء شراكات، مما يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية.

أجهزة التلفزيون

تتتبع أجهزة التلفزيون الذكية عادات المشاهدة لديك من خلال خاصية التعرف الآلي على المحتوى (ACR)، حيث تتعرف على كل شيء من البث التلفزيوني المباشر إلى البث المباشر، وتُرسل هذه البيانات إلى الشركات المصنعة، وغالبًا ما تُباع للمعلنين لإنشاء ملفات تعريف مفصلة للمشاهدين للحصول على توصيات مخصصة.

المساعدون الصوتيون

أجهزة مثل أمازون إيكو، وجوجل نيست، وآبل هوم بود مصممة للاستماع إلى كلمات التنبيه مثل "أليكسا" أو "مرحبًا جوجل"، لكن باحثي الخصوصية يحذرون من أن هذه المساعدين قد يُخطئون أحيانًا في تفسير ضوضاء الخلفية أو المحادثات، ويسجلون مقاطع صوتية عن غير قصد.

وتُخزّن هذه المقاطع على خوادم سحابية، وفي كثير من الحالات، يُراجعها متعاقدون بشريون لمراقبة الجودة، مما يثير مخاوف جدية بشأن اللحظات الخاصة التي يتم التنصت عليها وتخزينها.

كاميرات المراقبة

ربما تكون كاميرات المراقبة الذكية الأكثر انتهاكًا للخصوصية، حيث تعمل غالبًا بأوضاع التسجيل المستمر،و بالنسبة للكاميرات الداخلية وأجراس الأبواب المزودة بكاميرات الفيديو، عادةً ما تُخزّن اللقطات على خوادم الشركة، وفي بعض الحالات، تكون متاحةً لجهات إنفاذ القانون عند الطلب.

الأجهزة المنزلية الذكية

تتتبع الثلاجات والأفران وغسالات الأطباق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي عدد مرات استخدامك لها ووقتها، حتى أن بعض الأجهزة تُرسل تنبيهات عند نفاد مشترياتك أو تقترح وصفات، كل ذلك بناءً على سلوك استخدامك وهذا يعني أن عادات نمط حياتك تخضع للتحليل المستمر وتُستغلّ ماليًا.