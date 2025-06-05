شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا حصرية قادمة فى سماعات آبل الجديدة.. تتحكم بهاتفك من حركة رأسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد آبل للإعلان عن بعض الميزات الجديدة لسماعات AirPods خلال الكلمة الرئيسية يوم الاثنين المقبل في اليوم الأول من مؤتمر WWDC، وتشير التقارير إلى أن Apple تعمل على بعض إيماءات الرأس الجديدة، استكمالًا للإيماءات التي أضافتها إلى سماعات AirPods Pro 2 وAirPods 4 باستخدام هذه الإيماءات، بحيث يمكن لمستخدمي AirPods المتوافقة تحريك رؤوسهم لأعلى ولأسفل أو من جانب إلى آخر لتلقي أو رفض المكالمات الهاتفية والتفاعل مع الإشعارات أو تجاهلها دون استخدام أيديهم.

مزايا سماعات آبل الجديدة

وكشف تقرير نشر في موقع 9to5Mac ، أن آبل ستسمح بإيماءة الرأس لتمديد استخدام ضبط مستوى الصوت في ميزة Conversation Awareness قبل عودة الجهاز القابل للارتداء إلى إعدادات التحكم في الضوضاء الأصلية.



وحاليًا، يؤدي الضغط على ساق سماعات AirPods أو التمرير لأعلى على الساق إلى إنهاء ضبط مستوى الصوت، ولكن قد تؤدي إيماءة الرأس قريبًا إلى نفس النتيجة، حيث تتيح لك ميزة Conversation Awareness سماع الشخص الذي يتحدث أمامك بشكل أفضل عن طريق خفض أصوات الوسائط وتقليل ضوضاء الخلفية.

ويُقال إن آبل تعمل على ميزة جديدة أخرى في سماعات AirPods، وهي ميزة تكتشف نوم المستخدم، وتُوقف التشغيل تلقائيًا في هذه الحالة، وقد تُدمج آبل هذه الميزة مع خاصية اكتشاف النوم في ساعة آبل.

ميزة التحكم بالكاميرا عبر AirPods

ومن المتوقع إضافة ميزة التحكم بالكاميرا في AirPods قريبًا، فبمجرد نقرة على ذراع AirPods، سيتمكن المستخدم من التقاط صورة باستخدام كاميرا iPhone أو iPad.

تسعى آبل أيضًا إلى تحسين طريقة اقتران سماعات AirPods بأجهزة iPad المشتركة، و سيؤثر هذا على الطلاب في الفصول الدراسية .



ويُعتقد أيضًا أنه قيد التطوير وضع ميكروفون لسماعات AirPods، مما قد يعزز مبيعات هذه الأجهزة القابلة للارتداء لمنشئي المحتوى الذين يبحثون عن "ميكروفون استوديو" عالي الجودة.

قد تُدرج آبل "ميكروفون الاستوديو" ضمن ميزة "مزيج الصوت" في iPhone 16، والتي تُحسّن الصوت المُسجل في مقاطع الفيديو التي تُصوّرها، و تستخدم هذه الميزة التعلم الآلي لتحديد ضوضاء الخلفية، بحيث يُمكن فصلها عن صوت المستخدم وتحسينها.

