شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 17 Air سيحصل على شاشة 120Hz دون دعم تقنية ProMotion والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 الجديدة هذا الخريف، ويبدو أن أحد أبرز التغييرات المرتقبة سيكون في تقنية الشاشة، حيث تشير التسريبات إلى أن الإصدار الأساسي من الهاتف، إلى جانب النسخة الجديدة المسماة “iPhone 17 Air”، سيأتي بشاشة تدعم تردد 120 هرتز، لكن من دون دعم لتقنية ProMotion الخاصة بآبل.

وكانت آبل لسنوات تحتفظ بتقنية الشاشات عالية التحديث ProMotion في هواتفها من فئة “برو” فقط، مما ترك المستخدمين العاديين مع شاشات تقتصر على 60 هرتز، لكن تسريبًا جديدًا من حساب “Fixed Focus Digital” على منصة Weibo الصينية، ألمح إلى أن هذا العام سيشهد كسرًا لهذا التقليد، من خلال تقديم شاشات 120Hz لهواتف آيفون 17 وآيفون 17 Air ورغم ذلك، فإن هذه الشاشات لن تدعم تقنية ProMotion المتطورة.

ويبدو أن هذا التسريب الجديد يتناقض مع شائعات سابقة كانت قد توقعت تعميم تقنية ProMotion على كافة إصدارات آيفون 17، كما لا تزال المعلومات ضبابية بشأن ما إذا كانت النسخة الأرخص المسماة “iPhone 17e”، والمقرّر إطلاقها مطلع عام 2026، ستحصل على شاشة بتردد 120 هرتز، أم ستبقى على تردد 60 هرتز كما في الإصدارات السابقة.

ورغم غياب التفاصيل الرسمية، فإن تسريبات متعددة ومتسقة من مصادر مختلفة تؤكد أن آبل تتجه بالفعل للتخلي عن معيار 60Hz في هواتفها الأساسية، في خطوة طال انتظارها من عشاق الهواتف الذكية.

ما الفرق بين 120Hz العادية وتقنية ProMotion؟

الفرق الجوهري يكمن في الديناميكية، فبينما توفر ProMotion تحديثًا متكيفًا يتراوح بين 1Hz و120Hz، فإن الشاشة 120Hz دون ProMotion قد تعمل بتردد ثابت أو بترددات محدودة مسبقًا مثل 60Hz، 90Hz، و120Hz.

وهذا يعني أن المستخدمين سيلاحظون سلاسة أكبر في التمرير والتنقل، لكنهم لن يستفيدوا من ميزات توفير الطاقة أو دعم “الشاشة الدائمة التشغيل” (Always-On Display) التي تعتمد على التحديث الديناميكي.

وتعتمد ProMotion على لوحات من نوع LTPO الموجودة في هواتف Pro، والتي تتيح تقليل معدل التحديث تلقائيًا عند عرض محتوى ثابت مثل الصور أو النصوص، ما يساهم في إطالة عمر البطارية.

موعد إطلاق سلسلة iPhone 17

من المتوقع أن تكشف آبل عن سلسلة iPhone 17 في سبتمبر المقبل، على الأرجح في الأسبوع الثاني من الشهر، على أن تبدأ المبيعات الرسمية بعد أيام قليلة من الحدث.

وتشير التوقعات إلى أن آبل ستستمر في إطلاق أربعة طرازات كما جرت العادة، لكن مع تغيير مهم في التشكيلة.

فبدلًا من إصدار Plus، قد نشهد هذا العام إطلاق iPhone 17 Air، الذي سيأتي بتصميم أنحف وميزات قريبة من فئة Pro.

وتضم السلسلة: iPhone 17، وiPhone 17 Air، وiPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max.

أما من حيث المعالجات، فيُتوقع أن يعمل iPhone 17 إما بشريحة A18 أو A19، بينما سيحصل iPhone 17 Air على شريحة A19 الأكثر تطورًا، وفي المقابل، ستعمل الإصدارات الاحترافية على معالج A19 Pro.



