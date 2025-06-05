تكنولوجيا: RedMagic تطلق جهاز لوحي للألعاب بشاشة OLED 165 هرتز وتحكم لمس Synaptics S3930

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - واصلت RedMagic الكشف التدريجي عن تفاصيل جهازها اللوحي الجديد المخصص للألعاب بعد إطلاق سلسلة هواتف 10S Pro في الصين الشهر الماضي.

وفي أحدث تسريباتها، ركزت الشركة على شاشة جهاز Gaming Tablet 3 Pro التي أعلنت أنها بقياس 9.06 بوصة قطريًا.

أكدت الشركة أن الشاشة ستستخدم تقنية OLED بدلًا من IPS مثل شاشات Legion Tab وiPad mini 7، مما يمنح الجهاز دقة ألوان ممتازة وتباينًا يصل إلى مليون مقابل واحد.

كما أن شاشة الجهاز اللوحي ستصل سطوعها إلى 1600 نت، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان هذا السطوع يشمل كامل الشاشة أم جزءًا منها فقط.

إلى جانب ذلك، يدعم الجهاز معدل تحديث مرتفع يصل إلى 165 هرتز، مع إمكانية خفضه حتى 10 هرتز للحفاظ على البطارية. كما يتميز الجهاز بمعدل استجابة لمس فائق السرعة يبلغ 2000 هرتز، بفضل تقنية Magic Touch 3.0 ومعالج اللمس Synaptics S3930.

وقد قامت RedMagic بمقارنة أداء الجهاز مع أحدث iPad mini في فيديو يظهر فيه الفارق في استجابة اللمس وتجربة اللعب.

من المتوقع أن تطلق RedMagic جهاز Gaming Tablet 3 Pro في الصين في 11 يونيو، ولم تصدر بعد معلومات عن موعد توفره عالميًا.

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