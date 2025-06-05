تكنولوجيا: أبل تعزز تجربة AirPods بميزات ذكية: إيماءات رأس جديدة وتحكم بالكاميرا والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل للإعلان عن أنظمة التشغيل الجديدة خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC الذي يبدأ في 9 يونيو، ومن المتوقع أن تكشف أيضًا عن ميزات جديدة لسماعات AirPods خلال الكلمة الرئيسية للمؤتمر.

كشف تقرير من 9to5Mac أن أبل تعمل على تطوير خمس ميزات جديدة لسماعات AirPods، تشمل إيماءات رأس جديدة، وإيقاف التشغيل التلقائي عند النوم، والتحكم في الكاميرا، وميزة Audio Mix، بالإضافة إلى تحسين تجربة الاقتران مع أجهزة iPad المشتركة.

سبق لأبل أن قدمت إيماءات الرأس مع سماعات AirPods Pro 2 وAirPods 4 العام الماضي، والتي تسمح للمستخدمين بقبول أو رفض المكالمات والإشعارات فقط بحركات رأس بسيطة مثل الإيماء للأعلى والأسفل أو الجنب، دون الحاجة لاستخدام اليدين.

أما الإيماءات الجديدة فستوسع من قدرة ضبط مستوى الصوت خلال المحادثات (Conversation Awareness)، بحيث يتم إعادة الصوت إلى وضعه الأصلي بعد الانتهاء، مع إمكانية إنهاء تعديل الصوت بحركة رأس بدلاً من الضغط المطول أو السحب على ساق السماعة كما هو الحال الآن.

بالحديث عن ساق السماعة، ستضيف أبل ميزة التحكم بالكاميرا، حيث يمكن للمستخدمين التقاط صورة باستخدام كاميرا آيفون أو آيباد المتصل فقط من خلال النقر على ساق السماعة.

أيضًا ستدعم ميزة الإيقاف التلقائي أثناء النوم التي تعتمد على اكتشاف نوم المستخدم لإيقاف تشغيل الموسيقى تلقائيًا إذا غلبه النوم أثناء ارتداء السماعات.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم أبل ميزة Audio Mix التي أطلقتها مع سلسلة آيفون 16، والتي تفصل الأصوات الخلفية عن الكلام باستخدام التعلم الآلي، وتتيح للمستخدم اختيار بين ثلاثة أوضاع صوتية: داخل الإطار، الاستوديو، والسينمائي.

ويشير التقرير إلى أن أبل تطور وضع ميكروفون “جودة استوديو” مشابه لسماعات AirPods، لكن التفاصيل حول هذه الميزة ما زالت محدودة.

أخيرًا، تعمل أبل على تحسين تجربة اقتران السماعات مع أجهزة iPad المشتركة، وهي ميزة مفيدة في البيئات التعليمية حيث يشارك العديد من الطلاب نفس الجهاز.

وتهدف أبل إلى تبسيط طريقة اتصال سماعات AirPods بنظام iPadOS في مثل هذه الحالات، لتقليل الخطوات اليدوية وتسريع الاتصال.

نتوقع المزيد من التفاصيل حول هذه الميزات الأسبوع المقبل خلال مؤتمر WWDC إذا قررت أبل الكشف عنها رسميًا.

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