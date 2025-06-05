تكنولوجيا: الإعلان عن OnePlus Pad 3 بتصميم أكبر وأداء أقوى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OnePlus عن جهازها اللوحي الجديد OnePlus Pad 3، الذي يمثل نقلة نوعية مقارنة بالجيل السابق، حيث يأتي بحجم شاشة يقترب من حجم الحواسيب المحمولة، وبطارية تدوم طوال اليوم، ومعالج من الفئة الرائدة، وتجربة وسائط متعددة متقدمة، بالإضافة إلى إمكانية تحويله إلى حاسب محمول متكامل، مجانًا خلال فترة الحجز المسبق.

يأتي الجهاز بلون واحد فقط وهو الأزرق، ويتوفر بنسختين:

12 جيجابايت ذاكرة عشوائية مع 256 جيجابايت تخزين

أو 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية مع 512 جيجابايت تخزين

وقد قررت OnePlus منح الإصدار الأعلى بنفس سعر الأساسي (599 يورو) للعملاء في أوروبا خلال فترة الحجز. بجانب ذلك، توفر الشركة مجموعة من الهدايا والعروض.

على مستوى التصميم والمواصفات، جاء Pad 3 أكبر قليلًا من سابقه، لكنه أفضل بكثير من حيث الأداء. حيث زوّدته OnePlus بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 (Elite)، مدعومًا بنظام تبريد محسّن يشمل مساحة تبديد حراري تصل إلى 34,857 ملم²، وهي أكبر بنسبة 14% مقارنة بالجيل السابق.

أما الشاشة، فقد أصبحت بحجم 13.2 بوصة، وتعمل بتقنية IPS LCD، لكنها تتميز بدقة مرتفعة (3392×2400 بيكسل، ما يُعرف بـ3.4K)، وسطوع يصل إلى 900 نتس، مع دعم HDR بتقنية Dolby Vision، ولوحة 12-بت تدعم القلم الضوئي.

OnePlus أيضًا حسّنت تجربة الصوت، حيث زوّدت الجهاز بثمانية مكبرات صوت موزعة حول الإطار، بدلًا من ستة كما في الجيل السابق.

وعلى صعيد الطاقة، زادت سعة البطارية إلى 12,140 مللي أمبير، مع دعم شحن سريع بقدرة 80 واط (بدلًا من 67 واط)، مما يوفر شحنًا أسرع وزمن استخدام أطول.

الجهاز مزود بنظام OnePlus AI المبني على Google Gemini، ويقدم ميزات ذكية مثل الترجمة، التلخيص، الكتابة، النطق، أداة البحث عبر التحديد (Circle to Search)، وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي.

أيضًا دعمت OnePlus الجهاز بميزة Seamless Connectivity التي تتيح تكاملًا مباشرًا مع هواتف OnePlus، مثل مزامنة الصور والفيديوهات، الإشعارات، والنسخ واللصق بين الأجهزة.

كما يدعم الجهاز الاتصال بأجهزة Mac مع دعم السحب والإفلات، وإيماءات النظام الأصلية.

فيما يخص الإكسسوارات، طرحت OnePlus قلم Stylo 2 الذي يتمتع بـ16,000 مستوى من الضغط، واستجابة منخفضة جدًا، واهتزازات لمسية، ووظيفة مؤشر ليزري.

كما أطلقت لوحة مفاتيح Smart Keyboard التي تأتي بستة صفوف وأزرار وظائف، وتقنية NFC للنقل بلمسة واحدة، ولوحة لمس مدمجة.

الطلب المسبق على OnePlus Pad 3 بدأ بالفعل في أوروبا وأمريكا الشمالية، وسيتوفر قريبًا في الهند. أما السعر الرسمي، فهو 699 يورو، لكن خلال فترة الحجز المسبق يُعرض بسعر 599 يورو، مع إمكانية الحصول على إصدار التخزين الأعلى مجانًا، بالإضافة إلى اختيار بين لوحة المفاتيح الذكية أو غطاء Folio مجاني.

وهناك خصومات إضافية: خصم 10% للطلاب، وعروض استبدال، وخصم حتى 50% عند شراء OnePlus Pad Go أو OnePlus Watch 3.

من المتوقع أن تبدأ الشحنات في 2 يوليو المقبل.

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