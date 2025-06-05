تكنولوجيا: الإعلان رسميًا عن تصميم Huawei Pura 80 Pro+ بتغييرات جريئة ومميزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد هواوي لإطلاق سلسلة Pura 80 رسميًا في الصين يوم 11 يونيو، وقد كشفت الشركة مؤخرًا عن التصميم الجديد لطراز Pura 80 Pro+، الذي جاء بتعديلات جمالية ملفتة مقارنة بالجيل السابق.

هواوي قررت الحفاظ على جزيرة الكاميرات الثلاثية ذات الشكل المثلث، التي ظهرت لأول مرة في سلسلة Pura 70. أما في Pura 80 Pro+، فيبدو أن الكاميرات تشمل مستشعرًا من نوع بيريسكوب/تيليفوتو، مما يشير إلى قدرات تصوير محسنة.

والجديد هذا العام هو النقشة المميزة داخل جزيرة الكاميرا، التي تمنح الجهاز لمسة تصميم أكثر تفردًا، في حين وُضع الفلاش بين العدسات بشكل متناغم.

من ناحية الألوان، يبدو أن هواوي تسعى للجرأة، إذ ستطرح طرازات هذه السلسلة بألوان لافتة للأنظار، من بينها الأحمر اللامع الذي ظهر في الصور الترويجية.

كما تؤكد الصور أن Pura 80 Pro وPro+ سيأتيان بجوانب منحنية وإطار معدني، يُعتقد أنه من الألومنيوم، مما يعزز الفخامة والانسيابية في التصميم.

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