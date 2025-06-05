تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف تفاصيل ألوان سلسلة Pixel 10 مع مفاجآت غير متوقعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن تسريبًا سابقًا قد تناول ألوان هاتفي Pixel 10 وPixel 10 Pro، إلا أن بعض المعلومات التي وردت فيه تبيّن أنها غير دقيقة، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع Android Headlines بتاريخ 5 يونيو.

أما التسريب الأحدث، فيشير إلى أن جميع طرازات Pixel 10 ستأتي بأربعة خيارات لونية، باستثناء هاتف Pixel 10 Fold القابل للطي، الذي سيُطرح بلونين فقط.

في حال تبيَّنت هذه المعلومات صحيحة، فسنودع لونين من أكثر الألوان ارتباطًا بهواتف بيكسل خلال السنوات الأربع الماضية: الأسود اللامع واللون العاجي. ومع أن اللون العاجي التقليدي سيختفي، إلا أنه سيعود بنسخة أفتح تُوصف بأنها “كريمية”.

الهاتف الأساسي في السلسلة، والذي يخلف Pixel 9 (المتوفر حاليًا على أمازون باللون الأسود اللامع)، سيأتي بأربعة ألوان هي: الأزرق الفاتح، والأصفر الليموني، والبنفسجي، والرمادي الداكن.

ومن المتوقع أن يكون اللون الأزرق الفاتح حكرًا على هذا الطراز فقط، في حين يُعتبر الرمادي الداكن نسخة أكثر عمقًا من الأسود التقليدي. أما البنفسجي، فقد ظهر من قبل في هاتف Pixel 9a.

أما الطرازان الأعلى، Pixel 10 Pro وPro XL، فسيأتيان بأربعة ألوان هي: الرمادي الفاتح، والعاجي الفاتح، والرمادي الداكن، والأخضر الداكن.

الرمادي الفاتح يبدو أكثر نعومة من الرمادي الداكن، والعاجي الفاتح يحمل طابعًا دافئًا يميل إلى الكريمي، بينما الأخضر الداكن يتميز بعمقه وغناه.

بالنسبة لهاتف Pixel 10 Fold القابل للطي، فيُشاع أنه سيصدر بلونين فقط: الأخضر الداكن والرمادي الفاتح، وهما نفس اللونين المتوفرين لطرازي Pro وPro XL، مما يشير إلى توجه نحو توحيد الألوان عبر الهواتف الرائدة.

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