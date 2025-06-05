تكنولوجيا: بطارية Xiaomi 16 ستكون أكبر مما أشارت إليه التسريبات السابقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تكشف شاومي عن هاتف Xiaomi 16 في الصين بنهاية شهر سبتمبر، وقد انتشرت في الآونة الأخيرة عدة شائعات حول بطاريته الضخمة.

في البداية، أشارت بعض التسريبات إلى سعة 6800 مللي أمبير، ثم ظهرت تقارير أخرى ذكرت فقط أنها تتجاوز 6500 مللي أمبير.

لكن اليوم، ظهرت شائعة جديدة من الصين تدّعي الكشف عن السعة الفعلية للبطارية، وهي 7000 مللي أمبير، ما يجعل هذا الهاتف قفزة كبيرة مقارنة بسابقه.

وللمقارنة، يأتي Xiaomi 15 ببطارية سعتها 5240 مللي أمبير فقط، مما يعني أن الإصدار الجديد قد يوفر أداءً أفضل بكثير من حيث عمر البطارية.

وبحسب نفس التسريبات، سيحمل الهاتف شاشة OLED مسطحة بحجم يتراوح بين 6.3 و6.39 بوصة، وسيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 (المعروف باسم Elite 2).

كما يُتوقع أن يضم ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، من بينها كاميرا رئيسية تستخدم مستشعر بحجم 1/1.3 بوصة، وقد تتضمن المنظومة كاميرا تليسكوبية (Periscope) للتقريب البصري.

إذا صحّت هذه التسريبات، فإن Xiaomi 16 سيقدّم تحسينات ملحوظة، خاصة من ناحية البطارية، ما يجعله خيارًا مغريًا لعشاق الأداء العالي وعمر البطارية الطويل.

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