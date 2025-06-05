تكنولوجيا: فيديو تفكيك Switch 2 يكشف نظام التبريد والبطارية ولوحة التحكم بالتفصيل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تصل وحدة Nintendo Switch 2 إلى المستخدمين خلال الـ24 ساعة القادمة، إلا أن قناة ProModding على يوتيوب سبقت الموعد، وقامت بتفكيك الجهاز ونشرت فيديو مفصّل للعملية، يمكن مشاهدته أدناه.

ما يميز تصميم الجهاز هو أن نينتندو قامت بتغطية مسامير اللوحة الخلفية بملصقات باللونين الأحمر والأزرق، تظهر عند إزالة وحدات التحكم المغناطيسية Joy-Con 2.

هذه الملصقات يصعب إزالتها دون تلف، لكن بخلاف ذلك، يمكن فتح الجهاز بسهولة نسبية.

الجزء الخلفي يتضمن المسند، وهو مدمج في الغطاء الخلفي ويمكن استبداله بسهولة، على الأقل في حال وفّرت نينتندو قطع غيار رسمية. ويبدو أن هذا الأمر قد يكون ضروريًا، نظرًا لأن المسند لا يبدو قويًا جدًا بحسب ملاحظات ProModding.

داخل الجهاز، يجب فك عدد كبير من البراغي وفصل عدة كابلات لإزالة الغطاء المعدني الداخلي الذي يساعد في توزيع الحرارة الصادرة من المعالج، كما يظهر من آثار المعجون الحراري المثبت عليه.

تحت الغطاء، يظهر نظام التبريد الذي يتكون من مروحة صغيرة وأنبوب حراري نحاسي. وبما أن استهلاك Switch 2 لا يُتوقع أن يتجاوز 10 واط أثناء التشغيل الكامل، فإن نظام التبريد هذا يُعد كافيًا وفعالًا.

للأسف، كلا منفذي USB-C ملحومان مباشرة على اللوحة الأم، ما يعني أنه لا يمكن استبدالهما بسهولة كما هو الحال في بعض الهواتف الذكية.

أما البطارية، فلم يتم إزالتها في هذا الفيديو، لذا يبقى من غير الواضح إن كانت مثبتة باستخدام لاصق مزعج مثل الإصدار الأصلي من Switch.

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