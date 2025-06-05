تكنولوجيا: خطة مايكروسوفت التسويقية تكشف: هل تمهد علامة Xbox على الحاسب لإطلاق جهاز ألعاب جديد بنظام ويندوز؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأسبوع الأول من مايو، أعلن مدونة Xbox Wire عن نسخة محسّنة من لعبة Gears of War: Reloaded. ما لفت انتباه بعض القرّاء المتابعين هو أن مايكروسوفت أشارت إلى إصدار الحاسب الشخصي باسم “Xbox PC” بدلًا من التسمية المعتادة في متجر Microsoft Store.

ورغم أن المصطلح لم يثر القلق، إلا أنه مثّل تغيرًا طفيفًا في لغة التسويق المعتادة.

لاحقًا، ظهر مصطلح “Xbox PC” مجددًا في إعلان لعبة Mio: Memories in Orbit، ما دفع الصحفي Jez Corden من Windows Central للتساؤل عمّا إذا كان هذا التغيير يشير إلى استراتيجية تسويقية جديدة لجهاز Xbox يُشاع أنه قيد التطوير.

ورغم اقتراح بعض المعجبين بأن “Xbox PC” قد يكون اسمًا لمنصة جديدة كليًا، إلا أن المرجح أنه مجرد أسلوب مبسط لتوصيف الألعاب والتجارب المرتبطة بعلامة Xbox والموجهة لمستخدمي نظام ويندوز.

كما أشار Corden، غالبًا ما يجد المستخدمون صعوبة في التمييز بين تطبيق Xbox على ويندوز وإصدار الكونسول، خاصة أن معظم ألعاب Xbox Series X|S الحديثة متوفرة للحاسب، ولكن ليست جميعها متوافقة بالكامل.

لهذا، قد يكون مصطلح “Xbox PC” طريقة موجزة لتقليل الالتباس وتوضيح المنصة المستهدفة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤشرات تشير إلى أن أي جهاز Xbox جديد سيكون مبنيًا على نظام ويندوز. المشروع المعروف باسم “Project Kennan”، والذي يُشاع أنه نتيجة تعاون مع شركة Asus، يتوقع أن يقدم نسخة من جهاز ROG Ally بنكهة Xbox.

هذا الجهاز سيكون مزودًا بواجهة مستخدم بملء الشاشة لتسهيل التنقل، بالإضافة إلى نظام تحكم Xbox أصيل. وبالرغم من وجود مشروع آخر لجهاز Xbox محمول كان مقررًا له إصدار في 2027، يبدو أنه قد تم تعليقه مؤقتًا، كي تركز الشركة على دعم أجهزة ويندوز المحمولة الحالية.

وفي الوقت الذي تتراجع فيه مبيعات Xbox Series X|S، تواصل مايكروسوفت التركيز على النشر عبر المنصات المختلفة، مما يطمس الفروق التقليدية بين أجهزتها المنزلية وأجهزة الحاسب. لذلك، قد يكتسب مصطلح “Xbox PC” أهمية أكبر في وصف نظام Xbox البيئي المتطور.

حتى الآن، لم تعلن مايكروسوفت رسميًا عن أي حملات تسويقية جديدة، إلا أن معرض Xbox Games Showcase المقبل قد يقدم لمحة عن خطط دمج تجارب Xbox بشكل أعمق مع أجهزة الحاسب.

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