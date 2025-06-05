شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تقوم آبل بتغيير ترقيم هواتف iPhone بعد الإعلان عن iOS 26 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إصدار الجيل التالي من نظام iOS وتحديثات البرامج الأخرى لعام 2025، تخطط آبل لتغيير نظام ترقيمها، فبدلاً من iOS 19، الذي سيتبع iOS 18 منطقيًا، ستُطلق آبل على التحديث اسم iOS 26، بل وتخطط لاستخدام الرقم 26 في جميع منصاتها (وهو الرقم الذي يُمثل العام المقبل)، ويأتي التساؤل بشأن ماذا يعني هذا التغيير بالنسبة لجهاز iPhone؟

لماذا لجاءت آبل إلى هذه التسمية ؟

وإذا كانت آبل تسعى إلى تبسيط عملية التسمية، فقد يكون من المنطقي أن تتبع طُرز iPhone المستقبلية نفس الترقيم السنوي، ليكون إطلاق iPhone 26 أو iPhone 26 Pro بنظام iOS 26 أكثر منطقية من إطلاق iPhone 17 بنظام iOS 26، على الأقل حتى يحتاج iPhone 26 إلى التحديث إلى iOS 27 أو iOS 28.

وسيوضح ترقيم أجهزة iPhone بناءً على السنة للمستهلكين تاريخ إصدار iPhone، ربما لا يستطيع مستخدم iPhone العادي الذي لا يُحدّث بانتظام تحديد عام إصدار iPhone، لأنه لا توجد صلة واضحة بين iPhone 14 و2022، أو iPhone 16 و2024.

مامصير هواتف آيفون ؟

وقد تواجه آبل بالفعل معضلة تسمية قيد العمل، حيث سيكون من المنطقي إجراء نوع من التغيير، خاصة مع اقتراب عام 2027 هو الذكرى السنوية العشرين لإطلاق آيفون، وبالتالي يأتي السؤال هل سترغب آبل في أن يكون جهازها المخصص للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين هو آيفون 19، فلم تتخذ آبل هذا القرار في عام 2017 في الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق آيفون، ولم نحصل على آيفون 9 لأننا حصلنا على آيفون X بدلاً منه.

وتستخدم آبل ترقيمًا سنويًا لأجهزة Mac، وإن لم يكن صريحًا،،فإن جهاز MacBook Air هو في الواقع MacBook Air، ولكن عند البحث عن المواصفات الفنية أو معلومات المقارنة على موقع Apple، ستجد أن أحدث طراز هو في الواقع MacBook Air (M4، 2025)، و قد تُسمى أجهزة iPhone أيضًا "iPhone" فقط وتُضاف إليها الأسماء بالطريقة نفسها.

مع ذلك، هناك خلل في تسمية أجهزة Mac وطريقة Apple في تسمية تحديثات البرامج مستقبلًا، لأنها تُسمى أجهزة Mac باسم عام إصدارها، بينما سيتم تسمية iOS والتحديثات المشابهة له باسم العام الذي يليه عند الإطلاق. iOS 26 في سبتمبر 2025، iOS 27 في سبتمبر 2026، iOS 28 في سبتمبر 2027، وهكذا، وبالتالي سيكون ترقيم أجهزة iPhone على غرار ترقيم أجهزة Mac هو الخيار الأمثل بدلاً من ترقيم العام المقبل.

وقد تعتمد Apple أيضًا ترقيم أجهزة iPad على iPhone في المستقبل. لا تُسمى أجهزة iPad مثل أجهزة iPhone، وقد استخدمت تاريخيًا أجيالًا. على سبيل المثال، كان جهاز iPad منخفض التكلفة هو iPad (الجيل الخامس) ثم (الجيل السادس) و(الجيل السابع) وهكذا.

وفي الآونة الأخيرة، تستخدم آبل شرائح للتمييز بين أجيال iPad المختلفة، لذلك، هناك iPad Air M2 وiPad Air M3، بالإضافة إلى iPad A16 (الجيل الحادي عشر) وiPad mini A17 Pro، ومن المحتمل ألا تنجح التسمية القائمة على الشرائح.

وتذهب التوقعات بأنه قد لا تُجري آبل أي تغييرات على ترقيم هواتف آيفون، نظرًا لأن تسمية أجهزة آيباد وماك وآيفون وغيرها لم تكن واضحة تمامًا وقد يتضح ما إذا كانت آبل تنوي تبسيط أسماء الأجهزة مستقبلًا في مؤتمر المطورين العالميين في 9 يونيو، من خلال الحديث عن خطة الانتقال من iOS 18 إلى iOS 26 في الحدث الرئيسي، وقد تُقدم طريقة عرض آبل لهذا الأمر بعض المعلومات حول ما إذا كان من الممكن توقع تغيير مماثل في هواتف آيفون.

